嘉南一期稻作1/31提前供灌 官田國小春耕插秧

台南官田國小校長陳慶林（左一）也下田和學生、老農一起種稻秧。（官田國小提供）

2025/01/15 19:20

〔記者楊金城／台南報導〕水情穩定，曾文─烏山頭水庫嘉南灌區今年一期稻作，將提前在1月31日起進行供灌，官田國小在校內幸福農場的水稻田今請來老農指導大學生、小學生「青銀童」三代一起插秧，體驗春耕種稻推廣食農教育。

農水署嘉南管理處原訂2月3日進行嘉南一期稻作供灌，這次提前3天，在1月31日起開始供灌。曾文水庫今天（15日）有效蓄水量為5.11億噸、烏山頭水庫6580萬噸。

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曾文─烏山頭水庫的嘉南灌區今年一期稻作有2.29萬公頃，嘉南灌區去年、今年都暫停大區輪作制度，農業部新推出「糧食產業全面升級計畫」從今年一期作起啟動，包括轉（契）作、休耕獎勵金及公糧的輔導收購價格全面提高，各界預估今年一期稻價將會上漲。

嘉南灌區的春耕一期稻作，已有不少農田進行翻耕以待插秧，育苗場早展開稻秧培育，也有不少農田提早插秧種稻了。

官田國小校內幸福農場的水稻田今天也開始春耕種稻，官田區農會農事指導員黃智荷說，配合官田菱角種植時間，官田不少稻田採「菱稻兩種」方式，1月就要開始種稻，老農指導嘉義大學大學生與官田國小學童一同插秧，象徵不同世代的農事經驗傳承。

官田里里長陳泰興說，長輩帶著孫子輩的學生一起下田彎腰手工插秧，看到小朋友親手種下「台南11號」秧苗，內心覺得非常感動。

官田國小校長陳慶林表示，學校推動食農教育，將種稻及米食列入校訂課程，藉由種稻體驗，讓學生了解嘉南大圳灌溉嘉南平原和家鄉稻米文化，接下來要學習田間管理、防治病蟲害及收割、碾米，最後做成美味的米食料理。

水情穩定，曾文─烏山頭水庫嘉南灌區今年一期稻作，將提前在1月31日起進行供灌，農田翻耕準備插秧。（記者楊金城攝）

應付一期作春耕，育苗場早展開稻秧培育。（記者楊金城攝）

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