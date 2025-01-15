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    春節寵物照護 中市動物醫院、寵物業不打烊名單一次看

    台中市春節期間有59家動物醫院，及124家寵物業者，提供飼主寵物醫療、寄養等服務。（記者蔡淑媛攝）

    台中市春節期間有59家動物醫院，及124家寵物業者，提供飼主寵物醫療、寄養等服務。（記者蔡淑媛攝）

    2025/01/15 19:23

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕春節假期將至，台中市動物保護防疫處整合全市動物醫院及寵物業營業資訊，共有59家動物醫院，及124家寵物業者，在年假期間提供飼主寵物醫療、寄養等服務，台中市，讓飼主安心與毛孩共同迎接新年，名單可上動保處官網查詢。

    動保處表示，今年春節假期長達9天（1/25~2/2），帶毛孩至合法的動物醫院及寵物業者就診及寄宿，請提前聯繫確認營業時間與服務內容，避免撲空，並請事先與獸醫師及業者做好服務項目及收費方式溝通，確保動物福利品質，避免消費爭議。

    動保處提醒飼主，為安全過年，請避免毛孩接觸危險物品，如鞭炮、節慶食品（巧克力、葡萄乾等），外出務必使用牽繩、箱籠或其他適當防護措施，保護毛孩避免走失甚至受傷，萬一真的不小心走失了，可至動保處網站搜尋是否被帶往動物之家安置。

    動物之家在春節期間不開放參觀，但仍有提供家犬貓領回服務（上午10:00至12:00，下午1:30至4:00）。另春節期間，危難動物緊急救援服務一樣不打烊，市民可撥打1999通報。

    相關連結請見︰

    114年台中市春節不打烊動物醫院名單

    114年台中市春節不打烊寵物業名單

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