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    粉紅教堂結合百步蛇圖騰列車 台中太平花燈搶先亮相

    太平區特色花燈搶先亮相，以太平浪漫的「粉紅教堂」為設計主體，並搭配蛇年，有乘載幸福民眾的百步蛇圖騰列車。（記者陳建志攝）

    太平區特色花燈搶先亮相，以太平浪漫的「粉紅教堂」為設計主體，並搭配蛇年，有乘載幸福民眾的百步蛇圖騰列車。（記者陳建志攝）

    2025/01/15 18:32

    〔記者陳建志／台中報導〕「中台灣元宵燈會」即將在2月登場，台中太平區公所結合民間打造太平特色的花燈搶先亮相，將在中央公園的燈區展示，這座花燈配合蛇年，以太平浪漫的「粉紅教堂」為設計主體，將粉紅教堂化作愛的星球，星球的星環演化為百步蛇圖騰的列車，乘載著突破20萬人口的幸福希望，展現太平充滿愛與活力的美好生活願景。

    太平區長許貴芳表示，「2025中台灣元宵燈會」即將在2月8日至2月23日止在中央公園登場，全市29區區公所正緊鑼密鼓趕製特色花燈組，將在燈會主展區的造夢空間燈區內展出，公所獲得長安醫院贊助，捐贈特色花燈給公所。

    許貴芳表示，今年花燈組配合蛇年，以太平浪漫的「粉紅教堂」為設計主體，將粉紅教堂化作愛的星球，星球的星環演化為百步蛇圖騰的列車，乘載著突破20萬人口的幸福希望，星球並由愛的粉紅草皮與大地灌溉而成，滿布幸福玫瑰，花燈中太平娃娃結婚意象，傳達愛與團結的寓意，整體設計展現太平充滿愛與活力的美好生活願景。

    許貴芳區長表示，粉紅教堂原本是鵝黃色，後來重新修繕粉刷成粉紅色教堂外觀，庭院裡的一些花藝佈置得相當溫馨，還用上了粉色空心磚，跟教堂融為一體了，成為太平獨特的景點，歡迎大家來拍照打卡，不過因為在住宅區，要注意音量，不要打擾到鄰居。#

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