年節鞭炮煙火擾人 桃園市擬禁高樓社區施放高空煙火

桃園市持續推廣環保祭祀。（桃市府提供）

2025/01/15 18:40

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕農曆春節或節慶期間，民眾經常放鞭炮、煙火，桃園市環保局、民政局表示，春節期間放鞭炮屬傳統風俗民情，但過去仍有民眾在午夜時段於高樓大廈街廓處施放鞭炮，24日將跨局處討論及研擬方案，希望能夠限制此行為，年前也將邀集宮廟代表，協商高樓社區全日禁放高空煙火事宜。

民政局及環保局今（15）於市政會議專題報告「春節期間環保祭祀與淨零生活宣導」，民政局長劉思遠表示，將持續向轄內宗教團體宣導實施低碳環保祭祀指引，相關作為包括減少香品、多元代金、紙錢集中燃燒、使用環保金爐及環保禮炮車等，並與各局處橫向聯繫，深入研擬相關方案，透過追蹤輔導宮廟，確實改善違規行為，盼在3月媽祖聖誕時，能針對環保祭祀提出更加完善的規劃，並建立環保祭祀範例，此外，有關春節施放煙火炮竹的民俗風情，民政局將於24日農曆年前邀集各宮廟代表，協商高樓社區全日禁放高空煙火事宜。

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環保局長陳世偉表示，春節期間放鞭炮屬傳統風俗民情，但過去仍有民眾在午夜時段於高樓大廈街廓處施放鞭炮，環保局已與民政局、消防局及警察局等局處共同研擬方案，盼能夠限制此行為，相關規定預計24日進行討論及研擬。

民政局另指出，桃園市307家登記寺廟中，已有292家寺廟採行環保祭祀作為，比例達95%，每年減少PM10約5.4公噸、PM2.5約4.8公噸，自桃園市低碳環保祭祀指引實施以來，紙錢集中燒已減少約4556.53公噸二氧化碳排放量，未來也將持續透過跨局處合作研訂宮廟繞境、祭典活動相關作業指引，以符合宗教發展及環境永續。

市長張善政聽取專案報告後表示，過年期間廟宇將舉辦各類祭祀活動，市府除了積極推動環保祭祀措施，也鼓勵各宮廟施放環保鞭炮，在愛護地球的同時，也保護與會人員的身體健康；而每年除了農曆新年，亦有許多重大慶典，期望民政局及環保局能從過去廟宇舉辦活動的案例中，篩選並彙整出優良環保措施，廣泛推廣至各宮廟，以柔性勸導方式循序漸進改善本市傳統祭祀活動型態。

桃園市持續推廣環保祭祀。（桃市府提供）

桃園市民政局及環保局15日於市政會議專題報告「春節期間環保祭祀與淨零生活宣導」。（桃市府提供）

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