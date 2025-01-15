無到宅服務！近百歲翁申請輔具摔倒腰椎骨折 南市社會局允改善

高齡94歲的林修五老翁14日為了申請輔具補助，在南市無障礙福利之家摔倒、腰椎骨折，到市立醫院住院治療。（林修五家人提供）

2025/01/15 19:11

〔記者王俊忠／台南報導〕高齡94歲的老翁林修五，14日由女兒陪同到台南市立無障礙福利之家申請輔具補助，他自行推輪椅慢走、卻在電梯內滑倒，跌坐地上「撞到尾椎」，送醫檢查確認腰椎骨折、須住院治療。家人痛批電梯地板沒防滑設計，申請補助還要高齡長者親赴櫃台辦理，為何市府不能為長輩到府協助申辦？

對此，市府社會局長盧禹璁於15日上午即前往醫院關心林翁傷勢並祝早日康復，家屬也感謝市府關心。有關家屬建議加強檢視轄內與長者有關的公共無障礙設施及研議針對特定年齡以上的長者申請各項褔利服務時由市府專人到宅評估，社會局會針對家屬建議事項儘速處理改善。

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林修五於前天由子女陪同到南市東區的無障礙福利之家，欲申請復健推車與四腳行走器輔具補助，他自行推輪椅慢走，在搭電梯到2樓時，瞬間滑倒跌坐地上，右手大拇指割傷、臀部撞擊電梯地板。林翁高喊疼痛，家屬趕緊送到市立醫院檢查，照X光確認是腰椎第1節壓迫性骨折，醫院說要住院治療。

林翁兒子批評，高齡長者行走很不方便，市府社會局為何不能到住處協助申辦？要如此折騰長輩，電梯地板沒有防滑設計是大瑕疵，讓長者與身障者曝露在高風險環境；且要跟無障礙福利之家調閱監視器，對方竟說電梯沒安裝監視器。老父親身體原本硬朗健康，如今受傷後無法自行走路也難以進食，家人十分心疼，要求無障礙福利之家公設場所設備要改進，也可協助老人到宅申辦，不必讓老人家出門奔波。

社會局長盧禹璁強調，已要求同仁加強改善電梯內止滑設施，近期會對無障礙褔利之家、松柏育樂中心及社會褔利綜合大樓等長者常進出的公共建物全面檢視無障礙環境、並在電梯內加裝監視器；另為維護長者安全及服務申請之便利性，將全面盤點現有褔利服務申請、針對90歲以上長輩由專人到宅評估的可行性。

社會局說，目前申請輔具之民眾若經長照評估符合7-8級失能程度均可提供到宅評估，另針對主要照顧者高齡或外出有困難的民眾，輔具中心亦提供輔具到宅評估服務。另南市無障礙褔利之家於1999年完工後設置輔具中心、身障體適能中心等身障多元服務設施，該建物均依南市府工務局公共建築物無障礙設施勘檢作業執行要點來規劃，為確保民眾未來使用安全，會儘速全面完成檢視及改善。

高齡94歲的林修五老翁14日為了申請輔具補助，在南市無障礙福利之家（見圖）摔倒、腰椎骨折送醫住院治療。（記者王俊忠攝）

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