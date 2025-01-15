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    屏東金牌水產推新春組合箱 附食譜教學超省時

    1199元的屏東金牌水產組合。（屏東縣政府提供）

    1199元的屏東金牌水產組合。（屏東縣政府提供）

    2025/01/15 18:51

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府今年精選出屏東金牌水產「A套組–澎湃鍍金生鮮好料組」及「B套組-金牌精選簡單鮮味組」，兩款金牌水產銷售組合箱，分別為1999元及1199元新春優惠價格，讓民眾可輕鬆享受屏東金牌美味好料。

    縣府海洋及漁業事務管理所表示，這次組合箱有兩款選擇，分別為「A套組–澎湃鍍金生鮮好料組」新春優惠價1999元（原價2520元），內含600克的蝦正甜泰國蝦、350克的龍虎斑下巴、150克龍虎斑魚片、600克的龍膽膠原骨丁、2尾200-250克的三去午仔魚以及300克龍膽石斑燻腸；以及「B套組 - 金牌精選簡單鮮味組」新春優惠價1199元（原價1755元），包括300克蒜香蝦（熟食）、300克龍膽石斑燻腸、150克龍虎斑魚片及1尾400克的午仔魚一夜干。

    組合箱內有參考網站示範的金牌水產食譜變化出多樣菜色，有酸菜石斑魚、麻油龍膽魚片湯與麻油蝦、香煎午仔魚一夜干、樹子蒸午仔魚等，網站特別提供詳細的食譜教學，示範如何使用魚片、整尾條凍及一夜干等產品入菜，縮短料理準備時間，同時保留食材的鮮美原味，相關訊息可上網「屏東金牌水產」查詢。

    1999元的屏東金牌水產組合。（屏東縣政府提供）

    1999元的屏東金牌水產組合。（屏東縣政府提供）

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