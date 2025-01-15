尾牙怕被灌酒？女主持人曝3神招安全下莊 網：「這招」太實用！

近日有網友針對尾牙灌酒情事分享妙招，吸引網友留言討論。示意圖。（資料照）

2025/01/15 19:07

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕歲末年終又是尾牙季，不少人既期待又害怕，尤其是台灣特有的「灌酒文化」，常讓人喝到不省人事。近日一名女網友在Dcard發文，表示自己是公司尾牙的主持人，卻因為去年主持人被灌酒到「提早下課」，讓她備感壓力。為了避免失態，她提前做足功課，成功找到「安全下莊」的妙招，也引起網友熱烈討論。

根據貼文，原PO在文章中坦言，自己酒量差得離譜，又擔心喝醉的狼狽模樣被上傳到社群平台，於是做了不少準備。她分享了3個「神招」，包括喝解酒保健品、尾牙期間瘋狂去廁所、以及喝完酒後補充水分和糖分，幫助身體代謝，確保自己在酒局結束後仍能「一尾活龍」。

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文章曝光後立即引起許多網友留言分享，笑稱，「這些方法真的可以救命，尤其瘋狂跑廁所策略，真的很實用！」也有人建議，「可以帶跟酒很像的飲料裝在杯子裡，蒙混過關」、「喝之前吃油一點的東西很有效」或推崇蜂蜜檸檬水，「隔天宿醉喝一瓶直接活過來！」

然而對此也有網友搞笑稱，「尾牙就是要喝爛阿，搞什麼」、「沒有比吐一吐還要更好的方法了」；但也有人對灌酒文化不以為然，直言，「真心覺得灌酒文化很爛，宿醉真的超不舒服，喝到吐也很難受」。

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