為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    尾牙怕被灌酒？女主持人曝3神招安全下莊 網：「這招」太實用！

    近日有網友針對尾牙灌酒情事分享妙招，吸引網友留言討論。示意圖。（資料照）

    近日有網友針對尾牙灌酒情事分享妙招，吸引網友留言討論。示意圖。（資料照）

    2025/01/15 19:07

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕歲末年終又是尾牙季，不少人既期待又害怕，尤其是台灣特有的「灌酒文化」，常讓人喝到不省人事。近日一名女網友在Dcard發文，表示自己是公司尾牙的主持人，卻因為去年主持人被灌酒到「提早下課」，讓她備感壓力。為了避免失態，她提前做足功課，成功找到「安全下莊」的妙招，也引起網友熱烈討論。

    根據貼文，原PO在文章中坦言，自己酒量差得離譜，又擔心喝醉的狼狽模樣被上傳到社群平台，於是做了不少準備。她分享了3個「神招」，包括喝解酒保健品、尾牙期間瘋狂去廁所、以及喝完酒後補充水分和糖分，幫助身體代謝，確保自己在酒局結束後仍能「一尾活龍」。

    文章曝光後立即引起許多網友留言分享，笑稱，「這些方法真的可以救命，尤其瘋狂跑廁所策略，真的很實用！」也有人建議，「可以帶跟酒很像的飲料裝在杯子裡，蒙混過關」、「喝之前吃油一點的東西很有效」或推崇蜂蜜檸檬水，「隔天宿醉喝一瓶直接活過來！」

    然而對此也有網友搞笑稱，「尾牙就是要喝爛阿，搞什麼」、「沒有比吐一吐還要更好的方法了」；但也有人對灌酒文化不以為然，直言，「真心覺得灌酒文化很爛，宿醉真的超不舒服，喝到吐也很難受」。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播