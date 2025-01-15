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    買春節福袋卻拿到過期「聖誕抽獎券」！網友力挺投訴店家

    網友分享最近在超商買過年褔袋，然而拆開後發現抽獎券上寫著「聖誕福袋」，並無法登入抽獎。此為示意圖，與新新聞事件無關 。（歐新社）

    網友分享最近在超商買過年褔袋，然而拆開後發現抽獎券上寫著「聖誕福袋」，並無法登入抽獎。此為示意圖，與新新聞事件無關 。（歐新社）

    2025/01/15 23:46

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕每逢春節期間，各大店舖都會推出福袋，並提供抽獎劵給民眾試手氣。網友分享最近在超商買過年褔袋，然而拆開後發現抽獎券上寫著「聖誕福袋」，並無法登入抽獎。文章曝光後，網友支持原PO投訴店家，另外有人認為「福袋根本就是清庫存」。

    網友昨日在Dcard發文分享，最近和家人去超商購買過年褔袋，詢問店員後得知，福袋都擺放在角落，他們便選擇了一個價格999元的火鍋鍋具。結帳時，店員提醒檢查商品狀況，並告知福袋內放有一張抽獎券。然而，他回家後拆開福袋，發現抽獎券上寫著「聖誕福袋」，並嘗試登入系統參加抽獎，但不斷顯示序號錯誤或已登錄。

    隔天原PO回到店裡詢問，店員告訴他聖誕福袋的登錄時間已過，他當下感到錯愕，反問「你們昨天沒說這是聖誕福袋啊」，店員則理直氣壯的回說「我們的客人都會知道啊」！事後原PO抱怨「店員明明知道是聖誕福袋，還跟過年福袋放在一起，外觀也沒寫什麼，都是箱子而已，結帳的時候還跟我們說裡面有一張抽獎券，提醒大家買的時候真的要看清楚」。

    文章曝光後，網友紛紛支持原PO投訴，「我覺得可以投訴」、「如果有賣聖誕福袋的店家要貼pop告知客人裡面的抽獎券已過期，看店家有沒有貼，沒有的話可以投訴」、「請投訴消保會」、「沒問就算了，問了說不能用，擺明裝傻，客訴了啦，直接客服電話處理」、「這應該違反消費者權益了吧？內有過期的抽獎券還販售。福袋裡面有什麼都不意外，但抽獎券是必要的內容物吧？除非1/13那時還可以兌換，那就有爭議了」。

    另外，其他網友認為，「通常不會販賣活動已結束的福袋，可能是店長自己不想吞吧」、「福袋=清庫存，尤其便利商店的，福袋要找，大間百貨公司，會比較好」、「福袋本身即是陷阱...」、「福袋跟一番賞一樣，都被台灣的店家玩爛了！根本是智商稅」。

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