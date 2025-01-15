春節將屆！違規輸入中泰越豬肉製品 非洲豬瘟陽性率逾1成

非洲豬瘟中央災害應變中心今開會，表示春節是違規輸入肉品的高峰期，呼籲民眾勿自境外攜帶肉製品返國。（防檢署提供）（記者楊媛婷攝）

2025/01/15 18:05

〔記者楊媛婷／台北報導〕農曆春節將屆，又是許多返國旅客可能挾帶或收受來自非洲豬瘟疫區肉品的高風險時節，非洲豬瘟中央災害應變中心今（15日）表示，我國持續從來自中國、越南、泰國違規輸入的豬肉製品驗出非洲豬瘟病毒核酸，檢出陽性率逾1成，其中來自中國的豬肉製品陽性率最高，呼籲民眾勿攜帶含動物產品如臘肉、香腸等返國。

中央非洲豬瘟應變中心今下午召開第32次會議，由副指揮官、防檢署署長邱垂章主持，這也是邱垂章在退休前舉行的最後一場會議，邱垂章表示，今年年假長達9天，預期出入境旅客將增加，各邊境查緝機關會持續執行各項防檢疫強化措施，也會加強入境旅客行李、快遞輸入貨物與國際郵包查驗，以防範非洲豬瘟疫情入侵。

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非洲豬瘟疫情在全球仍然嚴峻，目前亞洲僅我國與日本守住，其他國家都已成為疫區，應變中心表示，非洲豬瘟疫病傳入我國的風險仍高，自國外違規輸入的豬肉製品檢出非洲豬瘟病毒陽性率達10.3%，隨我國加強宣導非洲豬瘟防範措施，加上持續在邊境針對入境旅客行李、快遞貨物、國際郵包實施X光機百分百查驗與檢疫犬嗅聞偵測，去年每萬名旅客遭裁罰件數平均1.99件，比上一年度的2.85件下降。

應變中心表示，農曆春節是國人出國旅遊、網路購物及送禮的活動高峰，為了防範海外惡性動物傳染病入侵，呼籲民眾回國前務必再一次確認沒有違規攜入動物產品，例如肉鬆蛋捲、雞仔餅、臘腸臘肉、金華火腿、火腿腸及半熟蛋品等都是常見違規動物製品，應避免購買也不要自境外網購，並告知國外親友不可寄送，以防範動物疫病入侵，維護國內農業生產安全。

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