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    年終沒了還要退獎金？女業務遭老闆畫大餅 網笑：光吃餅就撐飽了！

    近日有網友針對公司收回年終一事發文求問，引發熱烈討論。示意圖。（資料照）

    近日有網友針對公司收回年終一事發文求問，引發熱烈討論。示意圖。（資料照）

    2025/01/15 22:16

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕歲末年終是上班族期待的時刻，但一名女業務在Dcard發文，表示自己在科技公司任職一年，不僅年終獎金被收回，還被老闆以畫大餅的方式「安撫」，讓她心灰意冷。該貼文一曝光，立即引起熱烈討論，直言「趕快離職，不要再被騙了！」

    根據貼文 ，原PO提到，當初面試時老闆信誓旦旦說有「保底2個月」的年終，但沒有書面文件證明，結果年終前人資才通知年終與考績掛鉤，且公司計算方式模糊。儘管原PO努力建立客戶名單、帶領新人，甚至在政策調整下被迫兩度換部門，她仍因公司初期未提供教育訓練跟主管指導，直接設定高業績目標，導致未能達成全年目標。

    更讓人無奈的是，老闆將她的考績評定為「劣」，不僅導致她無法領取年終，還要求退還部分已發的獎金。事後，老闆還為了挽留她，提出若第一季業績達標，可以領回一半被扣的年終，並畫下大餅表示如果績效出色還能免費出國。對此，原PO直言無奈，原本打算今年領完年終後立刻離職，卻因老闆的言而無信，連該拿的年終都落空。

    網友們看完後紛紛替原PO抱不平，熱烈留言，「啊，這餅可以畫了又畫的嗎」、「直接開104找工作吧」、「這種承諾說出口，可信度就歸零了」，坦言，「趕緊離開吧，這公司根本是披著科技業外衣的傳產」；也有人調侃，「幫他簽的訂單還沒批的也可以都收回來了」，幽默直言，「每天上班都不用吃飯，因為光吃慣老闆鳥主管畫的免費大餅就吃飽了。」

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