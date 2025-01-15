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    台中霧峰地震教育園區入口意象遮視線 改設行人穿越道+庇護島

    台中霧峰地震教育園區入口意象遮視線，地方屢反映有行車及行人通行安全憂。（圖：市府提供）

    台中霧峰地震教育園區入口意象遮視線，地方屢反映有行車及行人通行安全憂。（圖：市府提供）

    2025/01/15 18:30

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台3線中正路與乾溪路口是霧峰區重要的交通節點，交通流量大且車輛進出頻繁，之前也曾發生交通事故，地方屢反映原921地震教育園區入口意象影響行車視線，行人行經有通行風險，霧峰區公所提計劃拆除舊入口意象，改設行人穿越道及庇護島，提昇行人及用路人安全。

    台中市民政局長吳世瑋指出，霧峰區中正路與乾溪路口去年11月下旬曾發生交通事故，經會勘發現該路段存有交通安全隱患，包括現場既設921地震教育園區入口意象老舊且影響行車視線，經與國立自然科學博物館協調後取得共識後，隨即於去年12月31日進行拆除，並進行改善工程，包括劃設行人穿越道與增設庇護島、道路標線及防撞桿等設施，解決地方交通問題，全面提升交通流暢度，確保行人及車輛通行安全。

    霧峰區長張慶庸表示，此次改善工程，將乾溪路口上既設的921地震教育園區入口意象拆除，清除視覺障礙物，提升行車視距，並在現有槽化島上留設3公尺缺口劃設行人穿越道搭配庇護島，除保障行人穿越安全，也可避免車輛行駛未注意而產生碰撞，守護市民「行」的安全。

    台中霧峰地震教育園區入口意象遮視線，改設行人穿越護島，行人安全更可靠。（圖：市府提供）

    台中霧峰地震教育園區入口意象遮視線，改設行人穿越護島，行人安全更可靠。（圖：市府提供）

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