年輕追夢還是先打拚？ 她背學貸猶豫是否出國 網分析「1關鍵」

網友說，自己21歲還沒出過國，雖然渴望出國但因為有學貸要還，因此猶豫該趁年輕存錢，還是實現夢想，示意圖。（資料照）

2025/01/15 20:30

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著科技和經濟更發達，出國旅遊變得更容易。網友說，自己21歲還沒出過國，雖然渴望出國但因為有學貸要還，因此猶豫該趁年輕存錢，還是實現夢想。文章一出，許多網友都認為「去吧，不要讓將來的自己後悔」，也有網友建議評估自身能力後決定。

昨日網友在Dcard發文分享，今年21歲還沒出過國，雖然一直渴望出國旅遊，卻擔心將存款都花在旅遊會產生罪惡感。儘管如此，她仍希望能在年輕時實現夢想，避免未來產生遺憾。而家人對出國的看法認為，以前的時代沒有年輕人會出國，建議她等出社會後再旅行。與之相反，她表姊則指出，她最深的遺憾是，大學時因為疫情錯過了旅行機會，現在出社會卻沒有時間。

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接著原PO提到，她有學貸要還，因此學期間跟寒暑假都在打工。尤其是去年暑假，工作壓力很大，又看到同儕都在出去玩，最後決定刪除社交媒體來減少焦慮。她認為自己現在所做的，是為未來奠定基礎，將學生時期最寶貴的時間投入到工作中，但這也讓她失去了認識新朋友的社交機會。她對此陷入矛盾，並向網友們尋求建議。

文章一出，許多網友認為，「值得，過了那個年紀再多錢給妳出國興奮感也沒那麼大了」、「去，我也有學貸，去一次三四萬，也就你以後一個月的薪水，我覺得會讀書開始往上爬的窮人小孩不能太省太自卑，不然你會很痛苦」、「去吧，出社會後真的沒時間可以好好安排」、「目前旅遊過29個國家，認真覺得很值得～」、「完全可以！做自己想做的事是最重要的，不要讓將來的自己後悔」。

另外，不少網友建議評估自身能力後決定，「我覺得出國應該要評估自身能力，如果出國會導致自身有經濟壓力的話，我覺得可以先緩一緩」、「看你工作動力是什麼，如果是出國就很ok，或是出國想增進視野也可以。但只是為花而花，這樣有點存不了什麼錢，那可能就要三思」、「日本一趟三四萬，便宜的國家一兩萬，你可以根據你的存款來安排」。

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