霧峰警邀熱心警友、地方仕紳 關懷瑪利亞天使寒冬送暖

霧峰分局長廖誌銘（前排左4）與警友辦事處主任戴儲賢（前排左3）等人，募集現金和物資關懷瑪利亞基金會霧峰教養家園的師生。（記者陳建志攝）

2025/01/15 17:13

〔記者陳建志／台中報導〕瑪利亞基金會霧峰教養家園都是收受重度及極重度身心障礙院生，台中市霧峰警分局與警友辦事處和地方熱心人士，為了用實際行動關懷瑪利亞教養家園所有師生，集資10多萬元及慰問用品，前往教養家園探視院生，展現「地方土地公」的精神，在歲末寒冬送上溫暖。

瑪利亞基金會霧峰教養家園是全日型的教養機構，服務成年重度及極重度身心障礙院生，照顧人員相當辛苦，霧峰分局長廖誌銘與警友辦事處主任戴儲賢、顧問張麗珍、吉峰警友站站長吳芳嬌及10餘位企業善心人士，造訪教養家園關懷院生和工作人員。

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霧峰教養家園蔡春足園長，代表接受10多萬的慰問金，還有奶粉、紙尿布等日常用品，並介紹教養家園的環境和服務內容，讓大家更清楚瑪利亞基金會平時的努力，院生們也展現熱情向與會人員道謝，大家都希望這份關懷能每年持續舉辦。

廖誌銘分局長指出，在歲末寒冬之際，分局除加強各項勤務，維護民眾生命及財產安全，努力防制各類刑事案件及交通事故的發生，並希望民眾發揮守望相助的精神，一起守護地方治安，共同關懷弱勢，讓愛永不止息。

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