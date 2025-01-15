為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    霧峰警邀熱心警友、地方仕紳 關懷瑪利亞天使寒冬送暖

    霧峰分局長廖誌銘（前排左4）與警友辦事處主任戴儲賢（前排左3）等人，募集現金和物資關懷瑪利亞基金會霧峰教養家園的師生。（記者陳建志攝）

    霧峰分局長廖誌銘（前排左4）與警友辦事處主任戴儲賢（前排左3）等人，募集現金和物資關懷瑪利亞基金會霧峰教養家園的師生。（記者陳建志攝）

    2025/01/15 17:13

    〔記者陳建志／台中報導〕瑪利亞基金會霧峰教養家園都是收受重度及極重度身心障礙院生，台中市霧峰警分局與警友辦事處和地方熱心人士，為了用實際行動關懷瑪利亞教養家園所有師生，集資10多萬元及慰問用品，前往教養家園探視院生，展現「地方土地公」的精神，在歲末寒冬送上溫暖。

    瑪利亞基金會霧峰教養家園是全日型的教養機構，服務成年重度及極重度身心障礙院生，照顧人員相當辛苦，霧峰分局長廖誌銘與警友辦事處主任戴儲賢、顧問張麗珍、吉峰警友站站長吳芳嬌及10餘位企業善心人士，造訪教養家園關懷院生和工作人員。

    霧峰教養家園蔡春足園長，代表接受10多萬的慰問金，還有奶粉、紙尿布等日常用品，並介紹教養家園的環境和服務內容，讓大家更清楚瑪利亞基金會平時的努力，院生們也展現熱情向與會人員道謝，大家都希望這份關懷能每年持續舉辦。

    廖誌銘分局長指出，在歲末寒冬之際，分局除加強各項勤務，維護民眾生命及財產安全，努力防制各類刑事案件及交通事故的發生，並希望民眾發揮守望相助的精神，一起守護地方治安，共同關懷弱勢，讓愛永不止息。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播