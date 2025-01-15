基隆第1屆「希望學苑」結業了 7學員展現烘焙技藝

基隆市第一屆「希望學苑」學員結業，並展現他們的手藝成果。（記者盧賢秀攝）

2025/01/15 17:24

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府與崇右影藝科技大學合作，開辦「希望學苑」，7位高中職畢業特教生在世界麵包冠軍陳永信師傅指導下，展現烘焙手藝，做出好吃的麵包，市府未來將開更多課程，提升就業機會與能力。

市長謝國樑、教育處長徐嬿立、陳永信今天分別為希望學苑7位特教生，頒發結業證書、獎牌，並為他們戴上廚師帽，恭喜學員們順利完成課程並結業，也展示他們所製作的麵包。

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謝國樑表示，感謝崇右大學教授陳永信規劃習內容，帶著孩子們在進入職場前，學習專業技能，第一屆烘焙班圓滿結束，未來市府也會發展更多元的內容，讓特教師發揮得更好。

學員代表謝中洋說，很喜歡上課，揉麵團、做布丁都非常有趣，半年來上課很有趣，每次來上希望學苑的課都會很期待，也很開心。

教育處長徐嬿立表示，114年度教育處將另行規劃希望學苑巡迴模式，安排講師到有特教班的國中教授希望學苑課程，讓特教生在國中畢業前就有初步接觸職業課程的機會；同時也推動「基隆市特殊教育學生助理人員緊急特殊需求專案申請計畫」，提供有緊急特殊需求的身心障礙學生能依專案方式申請特教助理人員，以協助特教生在短期間穩定學校生活。

基隆市第一屆「希望學苑」學員結業，並展現他們的手藝成果。（記者盧賢秀攝）

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