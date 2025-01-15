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    桃園航空城計畫安置街廓今點交土地 蓋房、搬遷雙重獎勵

    為取得桃園國際機場第三跑道用地，民航局配合政策興建安置住宅，讓徵收範圍內住戶遷入。安置街廓2025年1月15日點交土地。圖為桃園機場南跑道。（記者蔡昀容攝）

    為取得桃園國際機場第三跑道用地，民航局配合政策興建安置住宅，讓徵收範圍內住戶遷入。安置街廓2025年1月15日點交土地。圖為桃園機場南跑道。（記者蔡昀容攝）

    2025/01/15 17:29

    〔記者蔡昀容／台北報導〕徵收面積1413公頃的桃園航空城計畫邁入新里程碑。交通部民用航空局表示，今（15日）開始點交安置街廓土地，並祭出「蓋屋、搬遷」兩種獎勵措施，選配街廓民眾明年2月前完成二樓板勘驗，可申領重建協助金，明年6月前完成搬遷，還可領取獎勵金。

    行政院桃園航空城啟動計畫至今已超過12年，為順利取得計畫中桃園國際機場第三跑道用地，民航局配合行政院政策，對徵收範圍內需搬遷的4000戶建物，採「先建後遷」原則，也就是先蓋好居民安置住宅並讓民眾遷入，才能開始徵收土地；民眾可選擇由政府興建安置住宅，或選擇於安置街廓自建住宅。

    民航局指出，安置住宅由民航局委託桃園市政府興建，安置街廓亦委託桃園市府代辦區段徵收工程。安置住宅預計今年4月開始交屋程序；佔地29.33公頃、包含56個街廓的安置街廓，亦已完成整地及五大管線和聯外道路工程，今天開始點交土地。

    民航局表示，配合工程進度，桃園市府已分批發函通知2276位選配安置街廓的土地所有權人，今天起開始辦理總計27.63公頃的安置土地點交作業，預計2月底完成點交。

    為了鼓勵民眾儘速闢建住宅並完成搬遷，民航局表示，中央將有兩項獎勵措施，民眾如能在明年2月前完成自建住宅的二樓板勘驗，可以申領每建坪3萬元的安置街廓重建協助金，為有利於民眾重建住宅，民航局已協調桃園市府提供加速發照等便民措施，民眾可多加利用。

    除了重建協助金，民航局表示，選配安置街廓的民眾，如果能在明年6月前完成搬遷，還可以再申領建物拆遷補償費（或救濟金）15%的配合加速開發獎勵金。

    民航局表示，相關便民措施以及補助獎勵，民航局及桃園市政府已經彙整印製「安置街廓土地點交暨興建房屋手冊」，將於土地點交現場逐一發放給每位安置戶，希望透過這兩項獎勵措施以及桃園市府提供的便民措施，能積極協助安置戶重建，及早達成「先建後遷」目標，方便後續第三跑道工程開展。

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