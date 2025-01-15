桃連區免試入學簡章即起發售 可上網查詢

桃連區「免試入學簡章」、「直升入學簡章」、「國民中學技藝技能優良學生甄審入學高級中等學校專業群科簡章」昨天公告。（圖擷取自桃連區免試入學委員會網站）

2025/01/15 17:09

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃連區「免試入學簡章」、「直升入學簡章」、「國民中學技藝技能優良學生甄審入學高級中等學校專業群科簡章」昨公告於桃連區免試入學委員會網站及教育局十二年國民基本教育資訊網，內容包含各校招生管道、對象、名額、報名辦法、超額比序方式及重要日程等訊息，也可向中壢高商洽詢簡章事宜。

特色招生部分首先登場的是2、3月特色招生專業群科及科學班開放報名，6月另大園國際高中國際文憑課程（IBDP）專班招生，另羅浮高中4月辦理單獨招生共20個名額，並以原住民學生優先錄取且不受學區限制，將可嘉惠鄰近地區原住民學子，另為照顧復興區國中學子，該校直升管道提供15個名額；在優先免試入學方面，除提供復興區及大溪區國中外，亦提供原住民學生數超過100人以上之國中優先免試名額。

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5月起辦理114學年度學習區完全免試入學，該管道不採計國中教育會考成績，於國中教育會考前即放榜，桃園市共計4校358個名額，連江縣馬祖高中則招收102個名額，提供學生另一升學選擇。

7月初為本區免試入學報名，總計提供約1萬6000個名額，實際招生時將納入前述各招生管道（特色招生除外）未招滿回流名額，實際總名額將於6月底公告，將提供本區學子充足升學機會。

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