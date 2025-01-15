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    桃園龜山解塞車！闢新路連接文化一路、青山路 明年下半年完工

    桃園市長張善政（左1）主持龜山區文化一路到青山路道路新闢工程開工動土典禮。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政（左1）主持龜山區文化一路到青山路道路新闢工程開工動土典禮。（記者周敏鴻攝）

    2025/01/15 18:38

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府斥資2.72億元推動龜山區文化一路到青山路道路新闢工程，道路長度約350公尺、路寬約15公尺，連接振興路、文化一路口到青山路二段170公尺處，預計明年下半年完工，可望有效分流文化一路車流，紓解周邊交通壅塞問題。

    桃園機場捷運A7體育大學站周邊近年來發展迅速，主要聯外道路包括通往新北市新莊區的文化一路與青山路、通往龜山區公所方向的振興路，交通流量大，上下班尖峰時間易壅塞。

    市府規劃「龜山區文化一路至青山路道路新闢工程」，桃園市長張善政今天下午主持開工動土典禮，預計明年下半年完工，他說，盼振興路、文化一路的路口打通，銜接到青山路，擴大地方交通乘載能量，提供更高有效率的區域連結路網，提高民眾的生活品質。

    新闢道路全長約350公尺、寬度約15公尺，配置1進、2出雙向3車道，工程同步施作人行道、擋土牆、路燈、標線、號誌與道路兩側的縱向排水系統，總經費約為2.72億元，其中內政部國土署補助2.14億元。

    文化一路與青山路直線距離約100公尺，但高低差超過20公尺，工程在臨青山路側設置懸臂式擋土牆，確保道路安全與周邊設施穩固；另外，考量車輛轉彎半徑，青山路北上路口處設置專用偏心左轉車道，確保行車安全順暢。

    龜山區文化一路到青山路道路新闢工程示意圖。（桃園市政府提供）

    龜山區文化一路到青山路道路新闢工程示意圖。（桃園市政府提供）

    龜山區文化一路到青山路道路新闢工程示意圖。（桃園市政府提供）

    龜山區文化一路到青山路道路新闢工程示意圖。（桃園市政府提供）

    桃園市長張善政（中）主持龜山區文化一路到青山路道路新闢工程開工動土典禮。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政（中）主持龜山區文化一路到青山路道路新闢工程開工動土典禮。（記者周敏鴻攝）

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