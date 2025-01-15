尾牙拜土地公 彰市大東門福德祠宴請信徒吃麻油雞

彰化市長林世賢（右）分發麻油雞酒與壽桃給信眾享用。（圖由市公所提供）

2025/01/15 17:05

〔記者湯世名／彰化報導〕今天尾牙拜土地公，彰化市民生路大東門福德祠舉行土地公祝壽慶賀祭典，由大東門福德祠管理人、市長林世賢偕同地方各界與信徒共同參加，向大東門福德祠福德正神恭祝聖誕千秋，現場並準備麻油雞酒、壽桃，宴請參加活動的信眾福食平安。

林世賢表示，台灣民間商家習俗，每逢農曆每月的初二、十六這兩天都要「做牙」，祭拜土地公。慣例上，農曆2月2日的祭典稱為「頭牙」，而農曆12月16日就叫做「尾牙」，在尾牙這一天，除了民間會以豐盛的供品祭拜土地公，同時也是事業主犒賞員工，感謝他們一年辛勞的大節日。

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林世賢說，日治大正11年（西元1922年），為了拓寬陸軍大道（即現今的中山路台一線縱貫公路），原有的東城門遭拆除，以致東門的土地公神尊因無處棲身，被暫放城隍廟内。2005年5月，基於市內各有西門、北門、南門福德祠，獨缺東門福德祠，因此，將原供奉於城隍廟內的東門土地公-福德正神，迎請至原交通隊部所在、即元清觀前的現址，整修為大東門福德祠。

最後，林世賢特別感謝永福里長向玉蓮里長率領里民，辛苦的烹煮美味的麻油雞酒提供給信徒享用，歡迎大家來給「伯公仔」請吃雞酒。

今天土地公尾牙，彰化市大東門福德祠前信眾虔誠祭拜。（圖由市公所提供）

大東門福德祠尾牙祭典，由彰化市長林世賢（左）主祭。（圖由市公所提供）

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