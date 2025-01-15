265A桃園-鶯歌火車站路線上路 桃園、新北都適用敬老愛心卡

「265桃園-鶯歌火車站」公車路線圖。（交通局提供）

2025/01/15 17:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府交通局試辦路線「265A桃園-鶯歌火車站」路線，由於成效良好從今日起轉為正式路線行駛，除維持原有班次時刻表外，另配合台鐵鳳鳴火車站啟用，「265B桃園-鶯歌火車站」先繞駛鳳鳴火車站路線，仍持續試辦，並滾動檢討班次狀況，提供桃園地區往返雙北民眾另種選擇。

交通局長張新福表示，去年12月2日起試辦路線「桃園-鶯歌火車站」循環路線，其中主路線為「265A桃園-鶯歌火車站」，另有2班次上午8點20分、下午6點分支線「265B桃園-鶯歌火車站（繞駛鳳鳴火車站）」，提供民眾往來鳳鳴火車站，後續265B路線仍持續試辦，並滾動檢討班次。

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「265桃園-鶯歌火車站」路線每日12班次，收費採市區公車里程計費，並適用TPASS定期票方案，另持桃園市民卡乘車享買1送1優惠、最高票價60元優惠，另265路線納入桃園、新北敬老愛心卡補助範圍。

交通局提醒，本路線為循環線，行駛方式為自桃園巨蛋發車至終點鶯歌火車站後折返，民眾可透過桃園市公車動態資訊系統網站或下載「桃園公車」APP查詢公車路線、班次及動態資訊，以節省候車時間。

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