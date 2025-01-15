澎湖四季旅遊開跑 冬季「訪古季」元宵節乞龜集章抽獎

交通部觀光署澎湖國家風景區管理處「2025澎湖四季旅遊」系列活動，遊程結合生態導覽、手作體驗與文化走讀，以永續旅遊為核心，邀請旅客深入探索澎湖之美。（圖由澎湖風管處提供）

2025/01/15 16:59

〔記者蔡昀容／台北報導〕離島淡旺季明顯，交通部觀光署澎湖國家風景區管理處整合不同季節的生態旅遊資源，推出「2025澎湖四季旅遊」系列活動，「冬—訪古季」、「春—賞鷗季」、「夏—石滬季」及「秋—奇岩季」，遊程結合生態導覽、手作體驗與文化走讀，以永續旅遊為核心，邀請旅客深入探索澎湖之美。

「2025澎湖四季旅遊」今天在台北舉行啟動宣傳活動。現場展示澎湖四季旅遊亮點，包括仿真石滬模型、特色景點圖片及主題周邊商品。

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2025年澎湖四季旅遊系列活動，各季推出2條遊程，每年都不同。今年以2至4月「冬—訪古季」揭開序幕，首場為元宵節乞龜活動。澎管處串聯24家廟宇推出「元宵乞龜集章」活動，2月11日至14日舉行，期間提供1200隻限量綠蠵龜公仔供集章兌換，集滿章戳者可抽獎，有機會贏得Apple iPad平板電腦等獎。

5至8月「春－賞鷗季」帶領遊客搭船跳島賞鷗，認識多種燕鷗的生態奧秘；6至9月「夏－石滬季」邀請遊客深入吉貝島，體驗石滬文化並參加夜間觀星活動；9至11月「秋－奇岩季」以澎湖地質景觀為主軸，邀遊客感受大自然的鬼斧神工。

處長洪志光表示，澎管處自2022年起積極推動四季旅遊，希望顛覆以往澎湖僅夏季適合旅遊的刻板印象；面對旅遊趨勢與型態的轉變，澎管處整合澎湖的自然地質景觀、海洋與生態資源、農漁產業以及人文古蹟，依季節與氣候推出主題化旅遊，讓澎湖成為一年四季皆適合旅遊的度假勝地。

澎管處指出，「2025澎湖四季旅遊」冬季訪古、春季賞鷗、夏季觀石滬或秋季探奇岩，各具特色，全年都能享受澎湖的自然之美與文化魅力。活動詳細資訊及報名辦法，可關注澎管處臉書粉絲專頁與官方網站。

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