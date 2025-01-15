全國溫泉金質獎票選送機車 南投加碼送機票

全國溫泉「金泉獎」網路票選活動展開，南投北港溪及東埔二大溫泉區參加票選。（南投縣政府提供）

2025/01/15 16:52

〔記者張協昇／南投報導〕交通部觀光署目前正舉辦全國溫泉「金泉獎」網路票選活動，南投縣政府為拉抬縣內參與票選的北港溪及東埔兩大溫泉區人氣，加碼推出票投兩大溫泉區拿大獎活動，最大獎為台中前往韓國仁川來回機票，籲請鄉親踴躍投票，支持家鄉溫泉產業發展。

南投縣政府觀光處指出，「金泉獎」網路票選活動，即日起至1月31日止，民眾可在加入台灣好湯官方Line@會員（LINE搜尋@hotspring_taiwan）後參加投票，每人可投5票，有機會獲得包括電動機車、3C產品、溫泉泡湯住宿券等。

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南投縣政府為替縣內參與票選的北港溪及東埔兩大溫泉區催票，加碼推出票投兩大溫泉區拿大獎活動，民眾可至1月25日起舉辦的南投燈會品牌燈區旁的金泉獎投票攤位，現場出示手機上票投南投兩大溫泉的完成畫面後領取抽獎券，或將投票完成頁面截圖上傳至「樂旅南投」粉絲專頁活動指定貼文，即有機會獲得限量泡湯券及小禮物，且有機會抽中德威航空台中-仁川來回機票、南投好行卡及溫泉飯店泡湯券等好禮。

觀光處表示，南投縣溫泉資源豐富，屬碳酸氫鈉泉，無色無味俗稱美人湯，今年參加競逐金泉獎的北港溪溫泉區有濃厚的客家風情，可順遊國姓鄉糯米橋休閒農業區，體驗別具特色的農村風情、品嚐優質的國姓咖啡；東埔溫泉則位於布農原鄉信義鄉，可到八通關古道及彩虹瀑布健行，體驗原民文化，加上目前信義鄉梅花盛開，櫻花也即將接力綻放，規劃一趟泡湯兼賞梅、賞櫻行程，都能紓解繁忙工作壓力，讓身心獲得徹底放鬆。

南投縣溫泉均為俗稱美人湯的碳酸氫鈉泉，提供優雅舒適的戶外泡湯環境。（南投縣政府提供）

南投縣信義鄉近日梅花盛開，前往東埔溫泉區泡湯，可順道前往梅子夢工廠等地賞梅。（記者張協昇攝）

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