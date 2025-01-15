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    比可樂還甜！農改場小番茄競賽 多組糖度測試衝滿分

    台南區農業改良場舉辦小果番茄競賽，競爭激烈，裁判團仔細品評、給分，定出最後名次。（記者吳俊鋒攝）

    台南區農業改良場舉辦小果番茄競賽，競爭激烈，裁判團仔細品評、給分，定出最後名次。（記者吳俊鋒攝）

    2025/01/15 16:56

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南區農業改良場今天舉辦健康優質設施小番茄競賽，為消費者找出好吃又安全的冬季紅寶石，近百組報名，競爭激烈，有8人的果品糖份測試在11度以上，比可樂還要甜，拿到單項評比滿分。

    小果番茄競賽邁入第14屆，受到氣候變遷帶來的環境影響，首度從12月調整至年初，希望有更多的優質農戶參加，攜手提升產業，邀請5位專家學者擔任評審。

    競賽評分項目包含重量、糖測值，以及大小與外觀或色澤的整齊度，還有口感風味，而現場勘查、採樣的果品，農藥殘毒0檢出者，又能加分，成績揭曉，由雲林土庫的許智評奪得冠軍，嘉義番路江曉琪與嘉義民雄的徐立晨等分獲亞軍，另外季軍3名、佳作10名。

    台南農改場長陳昱初表示，為推廣美味又安全的小番茄持續舉辦評鑑活動，雖然去年有颱風、豪雨的影響，仍吸引有95組果品報名，競爭激烈，顯見比賽受到各界重視。

    參賽農戶來自中南部，根據評鑑規則，糖份測試達11度，即可獲得單項滿分，有8人的果品達標，其中1組甚至來到12度。

    桃園農改場長王毓華專程南下評審，強調參賽水準很高，冠、亞軍得主都在90分以上，而季軍與佳作等名次，差距些微，競爭激烈。

    參賽者都以編號接受評鑑，分數統計後，由擔任裁判長的王毓華當場拆封，宣布得獎結果，全程公開，她提到，雖然受到氣候因素衝擊，但每個人都能採收出優質的果品，可見栽培、管理的用心。

    王毓華說，有些在追求甜度的同時，也注重了糖酸比的均衡，讓口感加分，她也建議，全世界只有台灣購買小番茄時還帶蒂頭，若能研究、確認去除後仍保有新鮮度，可提升國際市場的競爭力，更具「錢途」。

    台南區農業改良場舉辦小果番茄競賽，競爭激烈，裁判團仔細品評、給分，定出最後名次。（記者吳俊鋒攝）

    台南區農業改良場舉辦小果番茄競賽，競爭激烈，裁判團仔細品評、給分，定出最後名次。（記者吳俊鋒攝）

    台南區農業改良場舉辦小果番茄競賽，競爭激烈，裁判團仔細品評、給分，定出最後名次。（記者吳俊鋒攝）

    台南區農業改良場舉辦小果番茄競賽，競爭激烈，裁判團仔細品評、給分，定出最後名次。（記者吳俊鋒攝）

    台南區農業改良場舉辦小果番茄競賽，競爭激烈，裁判團仔細品評、給分，定出最後名次。（記者吳俊鋒攝）

    台南區農業改良場舉辦小果番茄競賽，競爭激烈，裁判團仔細品評、給分，定出最後名次。（記者吳俊鋒攝）

    台南區農業改良場舉辦小果番茄競賽，競爭激烈，裁判團仔細品評、給分，定出最後名次。（記者吳俊鋒攝）

    台南區農業改良場舉辦小果番茄競賽，競爭激烈，裁判團仔細品評、給分，定出最後名次。（記者吳俊鋒攝）

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