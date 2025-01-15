浪費公帑？竹市道路標線重畫又畫錯 市府：衍生費用廠商負擔

新竹市光復路涵洞出口的道路標線重畫又畫錯遭疑浪費公帑，對此，交通處表示，重畫衍生費用會由廠商負擔。（蔡惠婷提供）

2025/01/15 17:14

〔記者洪美秀／新竹報導〕新市光復路往高速公路出涵洞方向的槽化線因標線不清楚，近期進行重畫作業，但市議員蔡惠婷發現，市府交通處外包廠商拿到的是舊圖，結果又畫出原本錯誤的標線，質疑市府市政效率螺絲掉滿地，應施工前就先確認的事，卻讓廠商便宜行事，如今又要重畫，是浪費公帑。對此，交通處表示，重畫衍生費用會由廠商負擔。

蔡惠婷說，光復路往高速公路方向的涵洞因連結關埔與建功兩側地區，使用率極高，但因出涵洞後的路面槽化線畫設位置未考量車輛行駛的方向與車行軌跡，導致民眾若沒有將車子的速度放到極慢，出涵洞若打右抓太慢，就會容易壓到槽化線被檢舉開罰。

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蔡惠婷說，近來接到不少民眾向她反應，她也會同其他議員、交通處舉行現勘，因交通處之前已先塗掉舊有的槽化線，改畫新的標線，但如此造成現場新舊線交疊、模糊不清、用路人辨識容易混淆，因此交通處後來又刨掉舊柏油，鋪上新柏油及畫標線。

沒想到交通處外包的施工廠商拿到舊圖，再次畫出了原本容易壓到的槽化線，且原本要畫標線型的人行道也畫成槽化線。經她反映後，今天早上廠商已刨鋪修正調整，但她認為市府在施工時，應做好確認工作，以免造成公帑無謂的浪費。

交通處表示，廠商辦理道路改善工程標線圖皆須提報交通處審查，經查光復路涵洞處標線畫設錯誤，是因廠商未依審定圖說劃設，市府現場督導時，即要求廠商改善，並已改善完成，重畫衍生費用也會由廠商負擔。

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