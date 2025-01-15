週末前部分地區仍有10度低溫 下週回暖

下週各地氣溫可重回20度或以上。（資料照）

2025/01/15 16:43

〔記者林志怡／台北報導〕近期台灣持續受到大陸冷氣團影響，加上南方雲系靠近，各地有雨。中央氣象署指出，這波冷氣團將持續影響台灣至週五，北部部分地區仍可能有局部10度以下低溫，但今晚起各地降雨趨緩，且明日至下週都將維持相對較乾的環境，各地多雲到晴，僅東半部有局部短暫雨。

中央氣象署預報員張承傳表示，受到大陸冷氣團影響，明日北部、東北部地區天氣仍然偏冷，其他地區則是早晚偏冷，西半部、東北部低溫11至13度，花東地區約14至15度，苗栗以北、宜蘭則可能有局部10度以下氣溫，另北台灣白天氣溫約15-16度，新北、宜蘭局部地區有10度或以下氣溫。

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張承傳表示，明日各地降雨減少，清晨西半部山區仍有零星短暫雨，但白天起僅剩基隆北海岸、大台北山區、東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，週五天氣則與週四類似，但雨量會更少一些，各地多雲到晴，僅東半部有局部短暫雨。

此外，張承傳說，週五白天氣溫會比週四高1-2度，但回溫還不太明顯，週六清晨仍有輻射冷卻影響，各地氣溫仍然較低，但因冷氣團減弱，各地氣溫明顯回升，北部、東北部白天可達20至21度，中南部約22至24度，之後相近的氣溫維持一段時間，一直到下週三前都沒有明顯冷空氣影響。

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