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    六甲落羽松新亮點 小龍迎福「YES 蛇GO HOME」花燈亮相

    台南第二監獄受刑人創作的「YES 蛇GO HOME-小龍迎福」創意花燈今天（15日）在六甲落羽松林亮相，成了拍照焦點。（六甲公所提供）

    台南第二監獄受刑人創作的「YES 蛇GO HOME-小龍迎福」創意花燈今天（15日）在六甲落羽松林亮相，成了拍照焦點。（六甲公所提供）

    2025/01/15 16:55

    〔記者楊金城／台南報導〕台南六甲落羽松季即將在18日開幕，主場地布置許多可愛多元的裝置藝術，台南第二監獄受刑人創作的「YES 蛇GO HOME-小龍迎福」創意花燈今天（15日）到位，成了拍照焦點。

    南二監在2024年台灣燈會競賽花燈以「鰲龍騰躍揚府城」作品奪下「燈王」，迎接蛇年，南二監特別為六甲落羽松季創作「YES 蛇GO HOME-小龍迎福」創意花燈，一身紅的小龍「YES 蛇」帶著元寶福袋，像極了回家領紅包的小孩，搭配落羽松林及周邊花海，充滿年節氣息。

    南二監典獄長葉俊宏說，今年以過年返家團圓為主題，創作「YES 蛇GO HOME-小龍迎福」，除了表現年節遊子歸鄉心切，並期許與家人分隔兩地的人們能早日回家過年祈福之意，YES蛇GO HOME諧音為「葉色夠紅」則形容火紅的落羽松，希望為六甲帶來福蔭喜氣之意。

    六甲區長陳啓榮說，「YES 蛇GO HOME-小龍迎福」帶來滿滿喜氣，成為落羽松季打卡熱點，其他裝置藝術還有六甲吉祥物、「巷仔Niau」等公仔，值得遊客來遊賞落羽松。

    一身紅的小龍「YES 蛇」帶著元寶福袋，像極了回家領紅包的小孩。（六甲區公所提供）

    一身紅的小龍「YES 蛇」帶著元寶福袋，像極了回家領紅包的小孩。（六甲區公所提供）

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