五月天「一路向東」高流開唱 1/17愛河灣周邊將交管

五月天「一路向東」公益演唱會1月17日在高流海風廣場舉行，當日周邊將交通管制，建議歌迷搭乘大眾運輸前往會場。（圖由相信音樂提供）

2025/01/15 16:51

〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣天團五月天「一路向東－再出發版」公益演唱會高雄站，1月17日將在高雄流行音樂中心戶外海風廣場開唱，由於腹地有限，會場周邊將加強交通管制，且不提供汽車停車場，高雄市交通局呼籲歌迷搭配輕軌或捷運前往。

高雄市交通局指出，配合17日五月天演唱會，愛河灣周邊道路實施交通管制，第1階段為下午4點至晚上10點，愛河灣西側（公園路以南、大勇路以東）區內道路管制通行；第2階為晚上8點至11點，愛河灣東側（五福路以南、成功路以西、新田路以北）區內道路管制通行。

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第3階段視車流狀況採機動管制，愛河灣西側將擴大管制範圍至五福路以南、大勇路以東區域，場域周邊道路禁止臨時停車並加強違停取締，請民眾加強注意並配合改道。

交通局建議歌迷多加利用大眾運輸前往現場，可搭乘捷運至中央公園站、鹽埕埔站及市議會站，下車後，僅需步行10至15分鐘即可抵達會場。另預期活動人潮較多，為考量安全因素，輕軌C11真愛碼頭站、C12駁二大義站於晚間6點後不再提供上下車服務，須於C10光榮碼頭站或C13駁二蓬萊站下車，再步行前往高流海風廣場。

交通局呼籲，會場周邊停車位有限，使用汽機車民眾可先於外圍捷運左營站、草衙站、衛武營站、鳳山西站、輕軌夢時代旁停車場停車，再轉搭捷運、輕軌往返會場。以免受管制而無法進入。

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