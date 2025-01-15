為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    五月天「一路向東」高流開唱 1/17愛河灣周邊將交管

    五月天「一路向東」公益演唱會1月17日在高流海風廣場舉行，當日周邊將交通管制，建議歌迷搭乘大眾運輸前往會場。（圖由相信音樂提供）

    五月天「一路向東」公益演唱會1月17日在高流海風廣場舉行，當日周邊將交通管制，建議歌迷搭乘大眾運輸前往會場。（圖由相信音樂提供）

    2025/01/15 16:51

    〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣天團五月天「一路向東－再出發版」公益演唱會高雄站，1月17日將在高雄流行音樂中心戶外海風廣場開唱，由於腹地有限，會場周邊將加強交通管制，且不提供汽車停車場，高雄市交通局呼籲歌迷搭配輕軌或捷運前往。

    高雄市交通局指出，配合17日五月天演唱會，愛河灣周邊道路實施交通管制，第1階段為下午4點至晚上10點，愛河灣西側（公園路以南、大勇路以東）區內道路管制通行；第2階為晚上8點至11點，愛河灣東側（五福路以南、成功路以西、新田路以北）區內道路管制通行。

    第3階段視車流狀況採機動管制，愛河灣西側將擴大管制範圍至五福路以南、大勇路以東區域，場域周邊道路禁止臨時停車並加強違停取締，請民眾加強注意並配合改道。

    交通局建議歌迷多加利用大眾運輸前往現場，可搭乘捷運至中央公園站、鹽埕埔站及市議會站，下車後，僅需步行10至15分鐘即可抵達會場。另預期活動人潮較多，為考量安全因素，輕軌C11真愛碼頭站、C12駁二大義站於晚間6點後不再提供上下車服務，須於C10光榮碼頭站或C13駁二蓬萊站下車，再步行前往高流海風廣場。

    交通局呼籲，會場周邊停車位有限，使用汽機車民眾可先於外圍捷運左營站、草衙站、衛武營站、鳳山西站、輕軌夢時代旁停車場停車，再轉搭捷運、輕軌往返會場。以免受管制而無法進入。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播