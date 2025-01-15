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    巨型「海洋飛行魔毯」 鬼蝠魟標本海科館亮相

    遭誤捕死亡得鬼蝠魟被製成標本「復活」，今天在海科館亮相，是國內第一尾大型鬼蝠魟標本。（圖取自海科館臉書粉專）

    遭誤捕死亡得鬼蝠魟被製成標本「復活」，今天在海科館亮相，是國內第一尾大型鬼蝠魟標本。（圖取自海科館臉書粉專）

    2025/01/15 16:44

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕一尾近6公尺、1300公斤的瀕危物種的鬼蝠魟被誤捕死亡，國立海洋科技博物館經過1年多嘗試，克復難題，將鬼蝠魟製成標本「復活」，今天亮相，是國內第一尾大型鬼蝠魟標本。鬼蝠魟（蝠鱝）身體扁平寬大，是世界最大的魟魚，像巨大的風箏般在海洋中飛翔，又被形容為海中的「飛行魔毯」，即日起民眾可到海科館觀賞海中巨星。

    海科館表示，鬼蝠魟體型巨大、生長緩慢，繁殖稀少，並面臨捕撈威脅，被世界自然保育聯盟（IUCN）列為瀕危物種，體長可達9公尺、體重3公噸，菱形體型隨著海流在海中游動時，就像巨大的風箏在海洋中飛翔。鬼蝠魟屬前口蝠鱝有2個物種，這次在海科館登場的鬼蝠魟是大洋型的雙吻前口蝠鱝，體長5.45公尺，體重1300公斤，是青少年期雌性，海科館為牠命名為蝠妹。

    海科館代理館長王明源表示，這尾大型鬼蝠魟標本，專業團隊花了380天，從剝皮、柔劑處理、削皮作業、軟骨的清潔與處理、復皮、塗裝等手續，像在創作藝術品一樣，讓這尾鬼蝠魟「復活」過來。

    再度「復活」的鬼蝠魟懸吊展示於主題館5樓廊道上，以俯衝的姿態游向科學廳廊道的挑高玻璃帷幕，活靈活現動感十足，讓民眾近距離的觀賞鬼幅魟優美的姿態，也認識鬼蝠魟的知識，民眾也可以拍照打卡。

    海科館研究典藏組組主任施彤煒說明，這尾大型鬼蝠魟是2023年7月13日接獲海保署電話通知，有被延繩釣誤捕死亡的鬼蝠魟，因此，決定製作成標本，為保有與接收這珍貴的鬼蝠魟，過程中充滿了挑戰，因為物件太大，找不到合適的吊車，也找不到這麼大的冷凍櫃，找不到合適的處理場地，在地鄉親不斷地幫忙連絡，奇妙的事發生了，難題也克服了，終於把曝曬在烈日下的鬼蝠魟從磺港吊起，運送到冷凍廠空地，國內也沒有處理過大型魟魚製作標本的實作經驗，製作過程中也面對各種狀況與試驗，耗時1年多才完成標本。

    國內最大鬼蝠魟標本在海科館亮相。（記者盧賢秀攝）

    國內最大鬼蝠魟標本在海科館亮相。（記者盧賢秀攝）

    國內最大鬼蝠魟標本在海科館亮相。（記者盧賢秀攝）

    國內最大鬼蝠魟標本在海科館亮相。（記者盧賢秀攝）

    國內最大鬼蝠魟標本在海科館亮相。（記者盧賢秀攝）

    國內最大鬼蝠魟標本在海科館亮相。（記者盧賢秀攝）

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