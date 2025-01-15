高雄蜜棗產量減半、價格翻倍 遇颱風還能維持高品質專家讚厲害

冠軍蜜棗每顆5兩種，甜度逼近15度。（記者洪臣宏攝）

2025/01/15 17:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕蜜棗進入盛產期，高雄市大社區農會今（15）日舉辦評鑑，林美綉種出5兩重「巨無霸」蜜棗再度奪冠。大社農會指出，蜜棗受去年接連四個颱風影響產量減半，價格隨之翻倍，評鑑團說，遇到颱風還能測到最高甜度逼近15度，且水分非常多，棗農真的很厲害。

大社區農會舉辦一年一度蜜棗評鑑，獲獎名次依序為林美綉、張凱傑、蘇炫銘；優勝有曾科穎、彭何金束、吳保發、李俊達、林秀華、陳佑誠。

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農曆春節前上市的蜜棗有「珍寶」、「雪麗」、「珍愛」三種品項，「珍蜜」則在年後推出。大社區農會總幹事謝清標表示，大社區蜜棗種植面積約80公頃，年產量4千噸，受到去年颱風影響，今年減產到2千噸，但價格翻倍。

依據大社區農會今日販售價格，3兩重（5斤裝）700元、三兩半900元，4兩以上要1200元，農會表示，年節將屆，尾牙過後價格還會持續攀升；在台北第一果菜市場拍賣價格最高已達每公斤575元，下周可望挑戰歷史新高。

農業部鳳山熱帶園藝試驗分所組成的評鑑團指出，受颱風影響蜜棗外觀有較多風疤，也因雨水多致病蟲害很難防治，不過棗農還是能種出碩大的果實，評鑑的蜜棗很多近15度，平均也有12度，更難得的是水分充足，維持住好品質。

林美綉謙虛說奪冠沒有秘訣，「唯有努力」，她表示，為了防風災加設了四道網牆，還爬上梯子將蜜棗逐一用鐵絲吊起，防落果外還得注意是否向陽，過程耗費了大量人工，非常辛苦。

林美綉（右）種出5兩重蜜棗，再度拿下冠軍，市議員張勝富頒獎時豎起拇指稱讚。（記者洪臣宏攝）

大社區農會舉辦蜜棗評鑑，獲獎者上台接受頒獎。（記者洪臣宏攝）

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