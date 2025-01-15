有錢還買不到 屏東蓮霧、蜜棗評鑑冠軍得主出爐

屏東縣蓮霧、蜜棗評鑑頒獎表揚優秀農民。（記者葉永騫攝）

2025/01/15 17:12

〔記者葉永騫／屏東報導〕現在正是屏東蓮霧、蜜棗主要產季，屏東縣政府舉辦屏東縣優質蓮霧、蜜棗評鑑活動，今天成績揭曉，蓮霧冠軍為南州鄉張慶賢、蜜棗冠軍為高樹鄉鄧東海， 縣長周春米除了頒獎表揚得獎農友外，也大力推薦春節送禮屏東蓮霧及蜜棗是最佳首選。

蓮霧冠軍張慶賢表示，今年因為受到颱風的影響，蓮霧損失大約一半，因為平時就重視果園的管理，施肥、修剪也相當的注意，因此雖受到颱風的侵襲，還是能夠長出好品質的蓮霧，但是數量少了很多，他種植蓮霧20餘年今年是第一次參加縣府的競賽，拿到冠軍相當的開心。

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蜜棗冠軍的鄧東海說，他參加過3次比賽，得過2次的冠軍，受到颱風影響今年蜜棗不但減產一半，個頭都變小，一顆要超過5兩重的相當少，但是他種的甜度都在18度，相當的甜，價格則是每台斤約300元，今年因為產量少，年前的網路訂單都已經截止不接了，有錢還買不到。

縣長周春米強調，屏東蓮霧產季在12到2月間，種植面積約1919公頃，主要產地為南州鄉、佳冬鄉、枋寮鄉、林邊鄉、鹽埔鄉等鄉鎮；屏東蜜棗產季每年在12月到3月，總種植面積約519公頃，主要產地為高樹鄉、鹽埔鄉等鄉鎮，屏東的農民很厲害，克服各種困難種出好吃又漂亮的水果，縣府將與得獎者在18號及19號在竹北行銷活動展售，請消費者把握屏東蓮霧、蜜棗新鮮上市時機，作為春節送禮自用的禮品。

縣長周春米表揚蓮霧冠軍南州鄉張慶賢。（記者葉永騫攝）

縣長周春米，表揚蜜棗冠軍高樹鄉鄧東海。（記者葉永騫攝）

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