讓長輩過好年 南市推出「銀齡友善」年菜

柳營奇美醫院玉膳團膳公司推出各健康食材，適合長者食用。（記者蔡文居攝）

2025/01/15 16:17

〔記者蔡文居／台南報導〕隨著農曆年即將到來，為提供長者更優質的飲食選擇，台南市衛生局推動「銀髮友善飲食餐廳」認證，目前已有123家餐廳加入，多家餐廳特別推出「銀齡友善」年菜，讓長輩們在年節期間圍爐或外出走春時也能安心品嚐到美味又健康的菜餚。

台南市政府今天下午在永華市政中心舉辦「銀髮饗年．樂齡團圓」記者會，由市長黃偉哲率領各局處，攜手台南市營養師公會、大台南餐飲業職業工會、夏都城旅、老爺行旅、柳營奇美醫院等共同推廣銀髮友善飲食理念，並配合年節推出「銀齡友善」年菜，

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南市衛生局表示，由於長輩的咀嚼吞嚥功能可能較弱，因此多家餐廳特別推出「銀齡友善」年菜，包括夏都城旅「五柳糖醋多彩魚」、台南老爺行旅「黃金蟲草龍膽石斑鍋」以及柳營奇美醫院玉膳團膳公司的「錦繡海鮮粥」、「鳳梨銀耳露」等，食材選用及烹煮方式，都特別考量適合長者食用，讓長者在年節期間也能安心享用。

營養師今天也出席分享說，透過簡單的烹調方式，例如將食材尺寸切小、烹調方法調整等，就能讓食物的質地變得更軟嫩，更適合長者食用。

市長黃偉哲表示，這些料理不僅容易吞嚥，也能提供長者所需營養和微量元素，邀請民眾購買享用，並期盼更多餐飲業者一同加入，成為銀髮友善餐廳。

南市府攜手台南市營養師公會、大台南餐飲業職業工會及業者配合年節推出各種「銀齡友善」年菜。（記者蔡文居攝）

台南老爺行旅特別為長者設、烹調的「黃金蟲草龍膽石斑鍋」。（記者蔡文居攝）

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