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    台北花市24日起 連續108小時不打烊

    台北花市年節將將延長營業時間，1月24日起至28日，連續108小時不打烊。（記者蔡思培攝）

    台北花市年節將將延長營業時間，1月24日起至28日，連續108小時不打烊。（記者蔡思培攝）

    2025/01/15 15:54

    〔記者蔡思培／台北報導〕年節將至，台北花市也將延長營業時間，1月24日起至28日，連續108小時不打烊。台北花卉產銷公司預估，今年花卉產量受天氣影響稍減，花卉約會漲1至2成，建議民眾可在漲價還不明顯時先購買存放。

    台北花市在年節將分二階段延長營業時間，第一階段為B館盆花區營業時間即起由原中午12點，延長至下午3點。第二階段則是1月24日起至28日連續108小時不打烊，全時段提供服務。今年花市也與南投縣政府合作，1月24日至27日花市都有展售南投縣精選農產品。

    台北花卉產銷公司董事長饒煥美說，去年有兩個颱風影響到花卉生產，花卉的質量雖未變，但產量約減少1至2成，花卉漲幅預估會有1到2成。他以過年需求最大的百合花為例，一把約要350元至500元，但歷史天價曾到一把1000元，今年不會這麼誇張。

    花卉公司補充，切花方面主要消費需求是1月24日至28春節前5日，切花供貨量預估有100萬把，較去年的110萬把略減1成。主要受低溫影響，產地花卉生長緩慢，花卉供貨量略減，但切花整體供貨仍充足。饒煥美說，目前花卉漲價還不明顯，建議消費者可先買花卉放起來。

    花卉公司表示，即日起台北花市的A館南廣場有各式各色的百合花品種介紹，讓民眾選擇喜愛的色系、品種採買；A館2樓資材區廣場還有蛇年春節花卉意象裝飾，現場所使用的花卉材料都能在花市找到，歡迎民眾在展示期間賞花、尋找春節布置靈感。

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