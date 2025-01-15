華航與企業工會簽團體協約 調整勞動條件、優化福利

中華航空與中華航空企業工會簽訂團體協約，華航董事長謝世謙（左）、華航企業工會理事長劉惠宗（右）代表勞資雙方完成簽署，交換協議書。（記者姚介修攝）

2025/01/15 16:36

〔記者姚介修／桃園機場報導〕中華航空與企業工會今天簽署團體協約，讓勞資關係穩定、和諧能共同創美好的未來，交通部次長林國顯、桃園市長張善政等官員與會見證。

中華航空15日在華航園區舉行與中華航空企業工會簽訂團體協約，由華航董事長謝世謙、華航企業工會理事長劉惠宗代表勞資雙方完成簽署，交通部次長林國顯、勞動部次長李健鴻、桃園市長張善政、民航局局長何淑萍及桃園市政府勞動局局局長李賢祥等貴賓與會見證。

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這也是華航勞資雙方第七次簽署團體協約，主要希望展現勞資關係穩定和諧，攜手再創榮景。華航與華航企業工會2002年首次簽訂團體協約，先後於2005、2009、2012、2015及2021年完成5次續約協商。這次團協簽訂協商會議於2024年召開，依據既有版本討論，歷經充分溝通與協商達成共識，調整部分勞動條件與優化福利，如調高三節獎金、伙食津貼等，以更符合實際需求與現況。

桃園市長張善政說，華航是桃園市的企業楷模，雙方秉持照員工及會員的初衷，釋出最大誠意，齊心戮力追求全員共好，落實永續經營目標。

華航董事長謝世謙致詞時感謝華航企業工會對公司政策的支持，2024年營運始攀上高峰，企業工會多年來協助會員爭取更好的勞動條件及福利，與公司維持互信基礎，雙方持續鞏固良好的關係，共同努力臻善團體協約，朝勞資和諧穩健發展邁進。

華航企業工會理事長劉惠宗致辭時，也肯定謝董事長帶領隊及員工全力以赴，華航不僅挺過疫情衝擊，疫後營運更逆勢來史上最佳表現，企業工會與事業單位合作無間，凝聚一心克服種種挑戰，共創佳績。

華航企業工會是華航最重要的資產，致力多元發展，打造幸福職場環境，居人力銀行票選前十大夢幻企業，連兩年摘下「幸福企業金獎」蟬連兩屆「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮，持續邁向「創新、突戰力」的新氣象。

華航董事長謝世謙（左）、華航企業工會理事長劉惠宗（右）代表勞資雙方完成簽署。（記者姚介修攝）

華航與企業工會簽署團體協約，桃園市長張善政（左5）、交通部次長林國顯（左4）等人與會見證。（記者姚介修攝）

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