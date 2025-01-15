體驗當年921的恐怖 宜蘭科學園區首座地震體驗館將開放免費體驗

位於宜蘭科學園區、斥資3.1億元興建的台灣松澤防震設備公司總部今天啟用。（記者游明金攝）

2025/01/15 15:45

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭首座地震體驗館將於春節後免費開放民眾預約體驗，位於宜蘭科學園區的台灣松澤防震設備公司企業總部今啟用。董事長吳松源說，地震館可以體驗7級以上地震，同時感受安裝制震設備後的不同，台灣位處地震帶，他希望推動防震建築理念，地震館不管是團體或個人，只要預約都能免費體驗。

2011年日本311大地震時，吳松源人就在日本，強烈感受到地震威力，連站都站不住；他心想，地震那麼大，台灣沒有多少建築物受得了這麼大的地震，就覺得應該把日本OILES免震專利技術及相關設備引進台灣，讓台灣的建築更加安全。

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吳松源說，OILES免震專利技術是很成熟的工法，耐震可以耐震到7級以上，可以把地震力7成吸收到，但成本比較高，引進時產生很多阻力，他花了6年時間讓日本同意來台灣生產，生產完後價格降到一半，功能一樣，台灣人也比較願意去討論它，避震工法希望以都更、危老建築優先推廣，讓新蓋的房子更強壯。

台灣松澤企業總部今啟用，佔地1000坪，投資金額3.1億元，總部並設有地震體驗館；吳松源指出，台灣人有健忘的特性，碰到大地震，隔一段時間就遺忘，設置地震體驗館是希望喚起民眾對地震的感受，除模擬921大地震的強度，還模擬裝了隔震系統後的地震感受，春節後就會成立專線開放民眾預約體驗。

今天的開幕典禮，前立法院長游錫堃、行政院政務委員兼工程會主委陳金德，竹科管理局局長陳宗權等人都到場祝賀，肯定台灣松澤推動制震工法的用心與努力。陳金德提到高鐵即將帶動宜蘭產業發展趨勢，歡迎大家追隨台灣松澤來宜蘭投資，移居宜蘭。

台灣松澤設有宜蘭首座地震體驗館，模擬當年921七級強震情形，將於春節後免費開放民眾預約體驗。（記者游明金攝）

吳松源說明他從日本引進制震、避震技術與設備的理念。（記者游明金攝）

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