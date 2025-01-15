竹縣4大福利新政上路 涵蓋弱勢、托育、敬老和意外救助

迎接新的1年，新竹縣長楊文科在農曆年前宣布4項社會福利新政策正式上路。（記者廖雪茹攝）

2025/01/15 16:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕迎接新的1年，新竹縣長楊文科在農曆年前宣布社會福利新政策正式上路，包括新竹縣意外事故致死救助取消年齡限制、增加新竹縣弱勢兒童及少年醫療補助、增加準公共托嬰中心托育人員久任獎勵金，以及擴充敬老卡與愛心卡服務等4大福利提升，期盼造福更多鄉親，確保公共資源分配的公平性，讓真正需要幫助的人受惠。

縣府社會處長陳欣怡說明，縣府修正新竹縣弱勢兒童及少年醫療補助實施要點，主要增加6歲以上至未滿18歲兒童與少年，其全民健康保險未涵蓋（全額自費）的療育訓練費補助，經醫院開具診斷證明有持續復健療育需求，提供每人每月最高補助4000元。

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其次，增加準公共托嬰中心托育人員久任獎勵金，今年起針對任職於與縣府簽訂準公共化服務契約的縣立案私立托嬰中心托育人員，於同一托嬰中心持續任職滿3年以上者，每年獎勵每人1萬元。預估今年有46家托嬰中心、169名托育人員受益，期盼鼓勵專業人員留任。

陳欣怡表示，縣府也擴充敬老卡與愛心卡服務，繼去年開辦臨櫃製卡服務及介接鄉鎮幸福巴士，新增4條國道客運路線，擴大服務範圍至台北、台中及林口等，今年搭乘台鐵社福點數將由單趟補助50點提高至100點，預定1月17日起調整提高，未來如從竹北站搭乘區間車出發，北可至新北市福隆、南可至彰化縣田中。

另外，縣府也宣布新竹縣意外事故致死救助金30萬元，原本規定發生意外死亡的縣民須年滿15歲以上才能申領，從今年1月1日開始取消年齡限制，及明確規定若有違反道路交通安全規則或對意外死亡者有故意致死情形，不予補助，以確保公共資源分配的公平性，讓救助美意不打折扣。

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