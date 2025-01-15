竹縣東海國小校舍拆建斥資2.6億 動土

新竹縣竹北市東海國小中央教學大樓老舊校舍拆除重建工程動土典禮今天舉行，將興建30間普通教室，預計2026年7月竣工，同年8月啟用。 （記者廖雪茹攝）

2025/01/15 15:52

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣東海國小中央教學大樓興建迄今近50年，建物已達使用年限，縣府鑑於學校位於竹北高鐵特區，深具發展潛力，積極向中央爭取經費，獲核定總經費2億6166萬元，拆除重建30間普通教室，今（15）日動土，預計2026年7月竣工，同年8月啟用。

縣長楊文科表示，東海國小創校至今已68年，鄰近新竹生醫園區，以及未來發展可期的台灣知識旗艦園區，地理位置優越，具備發展潛力。縣府期許東海國小未來能與這些重要區域共同發展，成為培育未來人才的重要搖籃，共創教育新未來。

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教育局長楊郡慈表示，東海國小主要教學空間分別為專科教室大樓與中央教學大樓，縣府爭取中央經費於2020年補助學校專科教室大樓拆除重建工程，並於2023年11月正式落成啟用；中央教學大樓為1977年興建，因建物已達使用年限，縣府積極向中央爭取經費，將興建30間普通教室，包含2歲幼兒專班教室、行政空間、視聽會議室及圖書室等。

東海國小校長余志鴻說，新校舍將「稻浪」與「綠建築」元素融入其中，外觀設計與校園特色肖楠老樹相互襯托，新校舍走廊欄杆融入在地社區農田「稻浪」意象，以呈現竹北為「新竹米倉」意涵；教室窗框、欄杆等設置，有效形成視覺穿透與多層次的景深；大面積開窗與大樓梯間開口的設置，增加採光與空氣流動，讓大樓通過綠建築認證，變成一棟「會呼吸」的學習基地。

新竹縣竹北市東海國小中央教學大樓老舊校舍拆除重建工程動土典禮今天舉行，將興建30間普通教室，預計2026年7月竣工，同年8月啟用。 （記者廖雪茹攝）

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