行車前檢查5油3水 高公局統計：故障車缺水、缺油、缺電最多

春節期間有國道管制措施。（圖由高公局提供）

2025/01/15 16:48

〔記者吳亮儀／台北報導〕今年春節連續假期長達9天，交通部高速公路局統計，以往在國道上的故障車輛多屬缺水、缺油、缺電、爆胎及其他無法啟動等問題；行車前，用路人應妥為檢查5油（燃油、機油、動力方向盤油、煞車油、變速箱油）、3水（引擎冷卻水、電瓶水、雨刷水）及輪胎胎紋、胎壓與外觀等是否正常。

高公局提醒，駕駛人應確認儀表板指示燈有無亮起或引擎運轉有無異音，可能是機件或皮帶故障，以確保行車安全。行駛途中，若有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落、輪胎任一點胎紋深度不足等情事，依據「道路交通管理處罰條例」第33條規定，可處駕駛人3000元到6000元罰鍰；而車輛缺水、缺油等問題，可處600元到1200元罰鍰。

請繼續往下閱讀...

高公局呼籲，用路人在行車前應檢查車況並養足精神，切勿疲勞駕駛；行駛途中隨時注意周遭車流與路況，保持適當行車安全距離，切勿任意變換車道。若車輛因故無法繼續行駛，應握穩方向盤、開啟方向燈、放開油門讓車輛逐漸滑至路肩。

高公局提醒，停車後開啟危險警告燈，在確認安全下在車輛後方50公尺到100公尺處擺放車輛三角故障標誌，及讓車上所有人員下車，面對來車方向前往護欄外或安全處所，同時儘速利用1968App一鍵報案功能或撥打1968專線求援。

高公局提醒，春節連假的高乘載管制措施，國5北向於初二至初五實施，西部國道北向於初三、初四實施，請民眾多加留意並配合。

開車上路前要檢查車輛。（圖由高公局提供）

高公局提醒勿疲勞駕駛。（圖由高公局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法