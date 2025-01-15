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    首頁　>　生活

    白沙鄉洗衣會褪色 楊曜督促自來水公司改善水質

    澎湖民生用水除了海淡水外，還有水庫、地下水井等。（記者劉禹慶攝）

    澎湖民生用水除了海淡水外，還有水庫、地下水井等。（記者劉禹慶攝）

    2025/01/15 15:33

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對引用連日白沙鄉民眾洗衣服，出現衣物褪色問題，經議員宋昀芝揭露後，引發各界熱烈討論，雖然無法直接證實與地下水庫或抽取井水水質有關，但立委楊曜早已規劃馬公海淡水 接管白沙，改善白沙鄉供水品質，預計明年2月底完工。

    楊曜表示，這幾年推動七美、吉貝與馬公本島1萬噸海水淡化廠的完工，除了是因應民眾生活用水量的增加外，最重要的原因是澎湖地下水井嚴重鹽化 ，希望透過減少地下水井的抽取，讓大地以自然復育的方式，期待恢復地下水質。

    去年初，楊曜已針對白沙鄉地下水庫水質硬化問題，召集經濟部水利署、台灣自來水公司討論改善方案，決議將馬公海淡用水引進到白沙淨水廠，改善白沙鄉用水品質，「成功淨水場至白沙淨水場新設送水管工程」已於去年底開工，預計明年2月底完工。

    近日宋昀芝議員表示，白沙地區民眾好多衣服都洗到褪色，有些網友也在留言中表達同樣經驗，楊曜已請台水公司要嚴格監控白沙鄉水質檢測，加速海淡管線工程，讓白沙民眾能早日使用更好的自來水品質。

    魏睿宏議員則建議，興建白沙海水淡化廠，讓白沙民生用水品質穩定，才能一勞永逸解決白沙水質問題，消除民眾疑慮。

    吉貝海水淡化廠完工啟用後，離島民生用水品質改善。（記者劉禹慶攝）

    吉貝海水淡化廠完工啟用後，離島民生用水品質改善。（記者劉禹慶攝）

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