「全民英檢 i 學網」上線助學英語 AI批改評量還能提供建議

財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）推出國內第1座國人自行研發，且適合全齡學習者使用之AI英語學習診斷平台「全民英檢 i 學網」（GEPT iPrep），AI可提供學習英語建議。（記者楊綿傑攝）

2025/01/15 15:25

〔記者楊綿傑／台北報導〕AI協助提升英語能力！財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）推出國內第1座國人自行研發，且適合全齡學習者使用之AI英語學習診斷平台「全民英檢i學網」（GEPT iPrep），運用累積長達25年的「全民英檢」資料庫訓練評分模型，包含聽力、閱讀、口說、寫作4項技能，提供全民更便捷的英語能力評量、個人化的診斷與回饋，6月底前都可免費體驗。

LTTC執行長李欣穎表示，AI評分與回饋的研發仰賴跨領域合作，因此邀請國內人工智慧、語言學語料庫、自然語言處理及機器學習相關領域的專家，包括台大外文系教授高照明、清大資工系教授張俊盛、台師大資工系教授陳柏琳等學者，並與華碩電腦合作，歷時2年多的時間開發。

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李欣穎說明，GEPT iPrep的核心特色在於，獲國發會雙語政策補助，平台免費開放，適用各階段、年齡層學習者。內容有完整「全民英檢」考前練習，包括提供聽力、閱讀、口說及寫作任務，包含無標準答案的開放式題型，內容取自「全民英檢」官方題庫。

李欣穎指出，評量依「全民英檢」測驗標準由AI自動評分，並標註CEFR級數及提供個人化回饋，如聽力及閱讀部分可提供能力指標、未精熟單字、文法及學習建議；又如口說及寫作部分可提供語音、語法等偵錯批改。因此可協助民眾自我評估與設定學習目標，亦可作為輔助教學或自學工具。

LTTC副執行長吳若蕙則提到，為延續平台的公共性與公益價值，GEPT iPrep在免費體驗期間結束後，聽力與閱讀測驗將持續對所有國人開放，不限級數、次數與使用時間，提供免費服務。然而，口說與寫作任務因涉及資料輸入與回饋資訊，為避免資源浪費與濫用，將適度收費而低收入戶學習者每年可申請最多2次免費帳號。

吳若蕙也說，在GEPT iPrep的研發的成果基礎上，將參考國際測驗機構如ETS的做法，在「全民英檢」正式測驗中導入AI評分，透過「人機合作」可望提升評分效能，縮短成績回饋時間，加速成績與證書的取得。

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