新北市府春節平安服務 守護弱勢家庭過好年

新北「春節平安袋」發放期間為1月25日至2月2日，提供有急難需求的民眾領取，內容備有白米、麵條、泡麵、調理包、罐頭、餅乾等物資及待用餐券。（新北市社會局提供）

2025/01/15 15:04

〔記者陳奕劭／新北報導〕新春服務不打烊，為照顧遭遇緊急臨時狀況或突發事故的民眾，新北市政府在春節9天連假期間推出「春節平安服務」，備妥「平安袋」、「平安箱」、宮廟「平安餐」、愛心店家與四大超商提供「待用餐」與「幸福保衛站」服務，讓弱勢民眾溫飽無虞，平安過好年。

市府社會局長李美珍表示，新北「春節平安袋」24小時不打烊，發放期間為1月25日至2月2日，提供有急難需求的民眾可就近至各派出所（分駐所）領取，警察值勤時若發現有需要的民眾，也會主動致送平安袋。含白米、麵條、泡麵、調理包、罐頭、餅乾等物資與待用餐券，民眾可憑待用餐券至新北市600多家愛心店家取餐，詳細店家資訊可至eFOOOD待用餐地圖查詢。

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李美珍指出，新北春節平安袋計畫進入第10年，迄今發放1萬9139份平安袋，今年媒合元亨寺台北講堂、新莊慈祐宮、手信坊與嘉里大榮物流股份有限公司，已備妥2000份平安袋，媒合物資市值達242萬8000元，除共同捐助物資與配送外，嘉里大榮物流更大力贊助包裝與配送一條龍服務，讓新北市民感受社會滿滿的溫情。

社會局補充，新北市76間善心宮廟寺院將於1月28日（除夕）至2月2日（初五）提供「平安餐」，有粥、麵、湯圓等熱食，市府網站與各區有線電視跑馬燈屆時公佈服務資訊，由在地里長協助發放「平安箱」；「幸福保衛站」餐食供應計畫仍全年無休，18歲以下兒少遇緊急變故時。可至全新北市2571間四大超商門市登記取餐。

提供有急難需求的民眾能過好年，新北市提供春節平安袋，內有食品等民生物資，有需求者可就近至各派出所（分駐所）領取。（新北市社會局提供）

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