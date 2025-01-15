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    斥資4640萬元 造橋鄉老人文康中心拆除重建

    耐震不足閒置，造橋鄉老人文康中心拆除重建。（記者蔡政珉攝）

    耐震不足閒置，造橋鄉老人文康中心拆除重建。（記者蔡政珉攝）

    2025/01/15 15:07

    〔記者蔡政岷／苗栗報導〕〔記者蔡政珉／苗栗報導〕位在苗栗縣造橋鄉大西村的造橋鄉老人文康中心，因耐震係數不足，考量長者使用安全已經閒置約4年，經鄉長徐連斌與代表會溝通後，鄉公所獲得代表會支持，斥資4640萬元辦理重建，今天正式動土，估計一年半可完工。

    徐連斌說，造橋鄉老人文康中心位在大西村，而大西村為造橋鄉人口最多、最密集之村，過去常見許多長輩們在此聊天歡聚，但老人文康中心經詳評顯示耐震係數不足後，關閉使用閒置。

    徐連斌表示，未來造橋鄉老人文康中心將打造1 棟二層樓建物，規畫綠建築、無障礙設施，一層將可容納150至200人，內部以大跨度空間符合需求，有助於未來使用者按需求區劃或調整空間，外部則將以「造橋」地名由來「登雲橋」的橋梁意象連結建築物2個主要空間，並以油桐花外牆拼花凸顯地方特色，搭配活潑、鮮明顏色塗料展現老人文康中心的生命活力。

    出席與會的苗栗縣長鍾東錦表示，屆時造橋鄉老人文康中心竣工啟用後，相信不管是要唱歌、跳舞、運動都能滿足長輩們的需求，未來也會請社會處、衛生局多加關注，協助地方推動更多長輩健康促進的活動。

    耐震不足閒置，造橋鄉老人文康中心拆除重建。（記者蔡政珉攝）

    耐震不足閒置，造橋鄉老人文康中心拆除重建。（記者蔡政珉攝）

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