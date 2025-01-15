東管處再推虛擬實境 帶領旅客潛入綠島水下世界

綠島有海底教堂、鋼鐵礁、海洋生態等美景，東管處設立網路虛擬實境，讓民眾在網上就能一窺海底景象。（東管處提供）

2025/01/15 14:40

〔記者劉人瑋／台東報導〕交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處推出「探索綠島」平台「湛藍海洋」，以虛擬實境（VR）技術帶領旅客潛入綠島水下世界，一同探索綠島海底的神秘世界。平台十五日上線，旅客可透過科技感受綠島的絕美海洋魅力。

「湛藍海洋」水下世界，是「探索綠島」互動實境體驗繼「綠色島嶼」、「白色恐怖」後的第三篇章。其互動實境平台透過網頁連結即可進入，以地圖指引模式，可任選進入「大白沙潛水區」潮間帶或6大熱門潛點中，可以360度全景畫面一窺潛點海底樣貌，並有潛點特色、地理環境的介紹，以及豐富多元的特色生物相片或生態影片，透過細緻、高清晰的水下實景影片及精彩的配樂，探索綠島海底環境。

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東管處以「鋼鐵礁」為例，除可虛擬體驗與尖翅燕魚同游的樂趣，還可從海中堡壘的礁體深入到內部，近距離觀察附生在礁體上色彩繽紛的珊瑚、海綿、水螅…；另在以壯麗的海蝕岩洞和神聖的光影著稱的「教堂」及「時光隧道」中，民眾可隨著實境影片潛入宛若聖光壟罩的神秘世界，在巧妙動人的音樂陪襯下，宛如進入異次元空間的幻覺。

東管處表示，所有潛點、生態介紹內容均有中英文字及語音導覽，民眾只要透過手機、平板、桌機即可上線使用，運用電視大螢幕及VR設備，更加有身歷其境的效果，能隨時隨地感受綠島水下的迷人世界。

綠島有海底教堂、鋼鐵礁、海洋生態等美景，東管處設立網路虛擬實境，讓民眾在網上就能一窺海底景象。（東管處提供）

綠島有海底教堂、鋼鐵礁、海洋生態等美景，東管處設立網路虛擬實境，讓民眾在網上就能一窺海底景象。（東管處提供）

綠島有海底教堂、鋼鐵礁、海洋生態等美景，東管處設立網路虛擬實境，讓民眾在網上就能一窺海底景象。（東管處提供）

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