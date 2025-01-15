台灣虎航今年增日泰越馬11航點 票價短期不會降

台灣虎航今年預計新增11航點，香港則視市場情況蓄勢待發。（記者蔡昀容攝）

2025/01/15 15:33

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣虎航今年預計新購2架飛機，來到17架飛機量能，董事長陳漢銘宣布今年預計新增日本、泰國、越南、馬來西亞共11個航點，香港則已取得航權，視市場情況蓄勢待發。至於票價，陳漢銘坦言，成本增加、需求旺盛情況下，短期不會降價。

現在航空業最怕缺飛機、沒人力，陳漢銘指出，台灣虎航目前有15架飛機，去年底延租4架租機，今年中預計新增2架新機；人力方面都有增加，獲利分配也獲大家滿意，留才有效果。陳表示，在飛機、人力支持下，讓虎航能完整佈局，今年預計會在東南亞、東北亞新闢航點、航線，也可預見能搶到旅行業者包機商機。

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陳漢銘表示，日本航線受匯率影響，航班乘客很滿。和疫情前2019年日本來台人次相比，台灣已恢復5成5，虎航則恢復7成1；去年聘請日籍藝人內田理央代言，日籍旅客搭乘成長35%、日籍會員數成長75%來到10萬以上，因此今年續約，繼續增加虎航在日的能見度。

陳漢銘分析，日本二、三線城市的經營起手式，是先由旅行業者帶團將景點推廣出去；台灣旅客學習力快，也許下次就以自由行方式再訪。以岡山為例，起初1週飛3班，靠團體旅客為客源，現在1週12班，並以散客居多，其中日籍旅客佔50%；國人赴日數量有限，日客來台則有開拓空間，值得虎航專心佈局。

商務長許致遠表示，台灣虎航在日本有20個航點，韓國有4個航點，今年預計新增日本北海道帶廣、鳥取、神戶、大分、越南芽莊、大叻、胡志明、泰國清邁（恢復航點）、曼谷（恢復航點）、馬來西亞吉隆坡、檳城。香港已取得航權，目前正研議延伸至東南亞，增加更多點對點航線。

虎航有沒有規劃越洋的歐美班機計畫？陳漢銘解釋，目前機型配備不能飛，但未來因應越洋需求，增加飛機、加大機型、拉長航線，甚至設置較寬敞的艙等，「有在規劃，但距離現在還有點距離」，那是下一階段要去規劃的，目前先把亞洲航線飛好飛滿。

票價方面，陳漢銘坦言，外站都是請日方代理，疫情之後調漲40%，加上虎航員工調薪，成本反應在票價，以及市場需求搶勁，短期沒有降價趨勢。

台灣虎航董事長陳漢銘（左）、商務長許致遠（右）。（記者蔡昀容攝）

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