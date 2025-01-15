高中免試入學減少逾7000名額 114招18.8萬名今公告簡章

114學年度高級中等學校免試入學招生簡章今天公告，總名額計18萬8316名。（資料照）

2025/01/15 14:46

〔記者楊綿傑／台北報導〕114學年度高級中等學校免試入學招生簡章今天公告，總名額計18萬8316名，占核定招生總名額90.46%，較去年減少7276個名額，也是12年來最少，其中基北區名額逾5.3萬明最多，預計7月8日放榜，7月10日報到。

為持續推動高級中等學校免試入學制度，教育部國教署提供「量足、質優、多元化」的就學機會供學生適性選擇，包括分區免試入學、優先免試入學、直升入學、技優甄審入學、學習區完全免試入學及免試入學單獨招生（不含實用技能學程、建教合作班）等多元管道。

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去年招生名額逾19.5萬名，在少子女化影響下，114學年度免試入學總名額計18萬8316名，占核定招生總名額90.46%，各就學區皆達「占核定招生總名額85%以上」政策目標。其中基北區有5.3萬名額、中投區2.9萬名額、高雄區2.1萬名額為最多。

國教署表示，為輔導學生適性入學，並使學生熟悉所在就學區比序項目積分採計方式，各就學區免試入學委員會已建置「志願選填試探與輔導系統」，透過今年1月及4月二階段志願模擬選填，搭配適性入學宣導網站，便於學生與導師、輔導老師及家長共同討論，協助其瞭解所填志願校科與興趣關聯性、高中階段學習內容以及未來發展機會，選擇最適合自己的升學進路。

此外，教育部今也公告114學年度「高級中等學校特色招生專業群科甄選入學」簡章，全國共91所高級中等學校、362個專業群科（班）辦理「實務選才」，提供7944個招生名額，自今年3月10至14日受理報名（報名新北市特色招生學校者另依其規定時程辦理），4月12、13日其中一天辦理術科測驗。

教育部表示，此次招生管道有25科（班）參採國中教育會考成績為錄取門檻，其餘337科（班）則以術科測驗成績為錄取依據。各校測驗均符合特色課程目標內涵，測驗模式多元靈活，國中畢業生可依據興趣與性向選擇，不受學籍區域限制。

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