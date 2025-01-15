新北中和嘉穗公園 轉型城市森林健身房

中和區嘉穗公園是新北市可及性高的後山公園，歷經一年多的規劃與施工，打造「城市森林健身房」，1月15日啟用。（記者陳奕劭攝）

2025/01/15 14:35

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市中和區嘉穗公園今天（15日）啟用，由民眾與全國青年景觀競賽獲獎學生共同設計，歷經一年多的規劃與施工，從老舊的公園成功轉型為「城市森林健身房」，讓民眾在城市中運動、打造舒適的休憩空間。

新北市府農業局長諶錫輝表示，新北市推動「城市覓徑」計劃，將都市公園打造成森林綠地，並規劃登山步道、健行路線，嘉穗公園有環山步道與豐富植，景觀處積極改善，希望為市民帶來更好的休憩空間。

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市府綠美化景觀處說明，公園內優化老舊設施，含景觀美化、步道整建、照明改善、植栽調整、增設護欄、路燈、監視器與休憩座椅等項目，營造優質的休憩空間，景觀處以松鼠為主題，創造帶狀「松鼠林間賽道」，另以鳥巢平台發想，創造平衡、擺盪、肢體協調訓練設施「雀躍飛行賽道」，讓公園使用率達到最大化，並且能照顧到不同年齡層的民眾。

市府景觀處長林俊德表示，公園素有「都市之肺」的別稱，在都市化程度日益提升的新北市中，公園持續扮演著休閒遊憩、生態保育、環境保護和環境教育等功能，新北市已有6座城市覓徑與210座不同的特色、共融或全齡公園，歡迎大家到公園感受遊戲的樂趣。，最新的公園資訊，可至景觀處官網（https://www.landscaping.ntpc.gov.tw/cht/index.php）查詢。

有「城市森林健身房」之稱的嘉穗公園，以森林山訓連結城市覓徑塑造亮點，整體設計上也加入許多健身意象，足具特色。（記者陳奕劭攝）

嘉穗公園打造吸睛的「鳥巢樹屋」，提升在地居民、運動與休閒紓壓的多重效果，是優質的大自然休息室，也成必拍景點。（記者陳奕劭攝）

嘉穗公園經過景觀美化、步道整建、照明改善等優化後，成為在地居民常來的城市健身房。（記者陳奕劭攝）

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