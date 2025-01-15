布袋港兩座33米高水泥圓庫 將轉型為極限運動場

嘉義布袋港兩座33米高水泥圓庫將轉型為極限運動場等多功能園區。（記者蔡宗勳攝）

2025/01/15 14:29

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣布袋港有兩座閒置多年的水泥圓庫，經台灣港務公司規劃轉型，已在去年底與最優投資人完成簽約，依業者投資計畫書，規劃於區域內建置圓庫美術館、極限運動場、海馬生態展覽體驗館及海濱民宿等，為加速計畫推動，將於1月23日邀請航港局及縣府相關單位研商使照變更事宜。

台灣港務公司布袋管理處指出，布袋港兩座水泥圓庫各高達33公尺，是嘉義沿海地區最高建築物，矗立港口逾20年，已完成環評變更作業，並經過土木結構技師一年檢測，確認建物安全性，去年11月29日經公開甄選程序評選出最優投資人，並於12月27日完成簽約，後續訂於農曆年後將水泥圓庫區點交予業者。

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依業者的投資計畫書，規劃於區域內建置圓庫美術館、極限運動場、海馬生態展覽體驗館、海濱民宿、海風露營區、圓庫遊客中心等，後續另規劃索道設施將水泥圓庫區與港區專用區串聯，預估投資金額在1億元以上。

布袋管理處表示，現有的兩座水泥圓庫使照用途為倉庫類，須辦理用途變更，港務公司已訂於1月23日邀請航港局及縣府相關單位研商使照變更事宜，並請立委蔡易餘及嘉義縣副縣長劉培東擔任共同主持人，以利全案順利推動。

嘉義布袋港兩座33米高水泥圓庫將轉型為極限運動場等多功能園區。（記者蔡宗勳攝）

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