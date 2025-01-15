國道1號蘆興南路交流道匝道路幅小、彎度大 桃市府完成改善

桃園市蘆竹區盧興南路的國道1號交流道匝道的雙側便道，已完成改善施工。（圖由桃園市政府提供）

2025/01/15 15:15

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘆竹區蘆興南路的國道1號交流道匝道的雙側便道可分別通往南崁、大竹地區，但因路幅窄小且多為彎道而常常發生交通事故，桃園市政府為此施工縮減分隔島空間並調整巷口路型弧度，已於今年初完工啟用，盼能讓用路人會車動線更加順暢。

國道1號交流道的蘆興南路匝道雙側便道通行不便，國民黨桃園市議員錢龍、黃婉如接獲民眾陳情後，2023年開始辦理會勘，黃婉如認為，該處交流道的匝道口太突出，導致車輛無法順著走而形成瓶頸；錢龍則認為，該交流道開通後，車流量愈來愈大，當初高速公路局的設計，離開匝道通往南崁地區的蘆興南路252巷、通往大竹地區的蘆興南路281巷雙側便道，路幅小且是彎道，用路人稍不注意，就容易跨越對向車道而發生車禍。

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桃園市政府為此於2023年的3月、4月間，會同蘆興里長邱顯乾等相關單位前往蘆興南路會勘，地方建議，應縮減分隔島的空間，並調整巷口路型弧度，車流才能更順暢。去年5月間，各單位多次會勘、討論後，終於達成共識，歷經半年施工，終於完成巷口拓寬工程，並遷移電桿與號誌，增加了路幅空間。

市府指出，完工後還將進行後續的交通標線重繪等作業，盼讓巷口會車更安全、順暢，並提升蘆興南路匝道周邊的交通品質、通行效率。

桃園市蘆竹區盧興南路的國道1號交流道匝道的雙側便道，已完成改善施工。（圖由桃園市政府提供）

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