嘉市年貨大街1/18登場 滿300元抽1萬獎金

嘉義市年貨大街有55攤商家參與。（記者林宜樟攝）

2025/01/15 15:07

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市政府將於1月18日至21日早上9點半到下午5點在文化路中央廣場舉辦「2025嘉義市年貨大街」，副市長林瑞彥在宣傳記者會上表示，嘉義市營利事業銷售額已連續5年創新高，2024年全年統計有望破3000億元，將再創新高，感謝市民一同努力，市府推出好康，民眾到年貨大街採買滿300元，可抽最高1萬元獎金等好禮。

嘉義市副市長林瑞彥、市府建設處長田長沛、市議員張秀華、黃思婷及各店家一同行銷嘉義市年貨大街，世界廚藝邀請賽總冠軍阿駱師父現場指導林瑞彥為5道年菜精緻擺盤，讓現場市民輕鬆將年菜升級為五星級餐桌體驗。

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林瑞彥說，年貨大街是帶動嘉義市經濟活絡的重要品牌活動之一，去年吸引超過2萬人次參與，展現嘉義市熱情與商機。今年有55家攤商包括大王千金、福義軒、聖保羅、阿潘肉包與新台灣餅舖等知名店家，集合排隊名店人氣，嘉義市在地經濟的活力與知名度。

田長沛表示，年貨大街有各項活動，如消費滿300元參加每日抽獎，有機會獲得1萬元紅包、知名飲料兌換券與電影票等好禮，最終日舉辦大獎摸彩，獎項有iPhone 16 Pro等商品。

田長沛說，今年年貨大街不僅文化路，還有東市場、西市場、北興市場、保安攤販集中場、魚市場、果菜市場等多個市場及商圈，共同打造濃厚的年節氛圍，活動詳情可上「2025嘉義市年貨大街網站」查詢。

嘉義市多家知名伴手禮店參與年貨大街。（記者林宜樟攝）

嘉義市副市長林瑞彥（右2）為年菜擺盤。（記者林宜樟攝）

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