TASA山雀T1衛星今凌晨升空 測試通訊及船舶AIS系統

台灣自行製造和整合、測試的3U立方衛星「山雀T1」在順利升空，並成功通聯，將驗證我國衛星本體設計製造能力，並進行通訊實驗與船舶交通自動辨識系統（AIS）測試。（圖由國家太空中心提供）

2025/01/15 14:59

〔記者吳柏軒／台北報導〕國家太空中心（TASA）持續研發自製衛星，今（15日）凌晨3點9分，立方衛星山雀T1搭乘SpaceX火箭升空，進入515公里高的低地球軌道運行，並在上午11點5分與台灣成功通聯，將驗證我國衛星本體設計製造能力，並進一步進行通訊實驗與船舶交通自動辨識系統（AIS）測試。

TASA表示，山雀T1是TASA自行製造和整合、測試的3U（10*10*30公分）立方衛星，搭載通訊實驗酬載，這次發射主要驗證TASA在衛星本體設計製造能力，如衛星姿態穩定，可進一步進行通訊實驗與船舶AIS測試，衛星任務壽命12個月。

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TASA說明，山雀T1在台灣時間今日清晨3點9分搭乘SpaceX火箭Transporter-12航班，自美國范登堡空軍基地升空，57分鐘後彈射進入515公里高的低地球軌道運行，並於上午11點5分與台灣成功通聯。這是繼山雀T1A於日本升空未果後，TASA自製立方衛星本體進行太空環境驗證的機會。

該衛星計畫主持人曾建凱表示，山雀衛星的英文「PARUS」命名靈感來自台灣特有種赤腹山雀（Sittiparus castaneoventris），象徵著我們自產的立方衛星本體，就像這些小巧的山雀，具備攜載台灣創新概念的能力，能夠飛上高空。

為使各種創新思維能透過立方衛星進行太空環境驗證，TASA表示，目前山雀標準立方衛星本體平台計畫包含3U的T1、T1A、T2，另有6U的T3、T4，通過太空環境驗證後，將可穩定提供產學界作為標準立方衛星本體平台，產學界僅需研製酬載，縮短研發時程也提高成功驗證的機率，藉此提升台灣在國際太空領域的競爭力。

台灣自製3U立方衛星「山雀T1」在015日搭乘SpaceX火箭，自美國范登堡空軍基地升空，進入515公里高的低地球軌道運行，並於上午11點5分與台灣成功通聯。（圖由國家太空中心提供，擷自SpaceX直播）

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