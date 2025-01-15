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    新北唯一室內冰宮！土城運動中心整修完成 1/20-1/26全館免費試營運

    新北市土城國民運動中心閉館整修，體育局長洪玉玲表示，該館將於農曆春節前夕重新開幕，1月20至26日全館免費試營運。（新北市體育局提供）

    新北市土城國民運動中心閉館整修，體育局長洪玉玲表示，該館將於農曆春節前夕重新開幕，1月20至26日全館免費試營運。（新北市體育局提供）

    2025/01/15 14:23

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市土城國民運動中心閉館整修，體育局長洪玉玲表示，該館將於農曆春節前夕重新開幕，1月20至26日全館免費試營運，全市唯一的室內冰宮與匹克球場將帶來全新運動體驗，土城運動中心於1月30日大年初二營運，春節服務不間斷。

    體育局表示，土城運動中心經市府ROT重新招商進行封館整修，全面更新體適能運動器材、飛輪教室及籃球場等場地設施及全館電力、空調管線檢修；土城運動中心有新北市唯一的「室內冰宮」，整修融入夢幻粉色調與全新安全保溫設計，為滑冰愛好者提供更加舒適的場地。

    此外，全新匹克球場也是另一大特色，結合羽毛球、乒乓球與網球的特點，兼具趣味性與挑戰性，適合所有年齡層參與；「智慧電動射箭場」則採用全新電動遙控箭靶設備，提升射箭場安全，也讓喜歡射箭的朋友更有效率的運動。

    體育局補充，土城運動中心1月20至26日試營運，每日上午8點至晚上8點全館開放免費運動，包含體適能中心、游泳池、桌球室、羽球場、籃球場、壁球室及射箭場，冰宮開放時間為上午10點至晚上8點。

    體育局說，土城運動中心也開設直排輪、攀岩、游泳、有氧、瑜珈等多樣免費運動體驗課程，可到土城運動中心「多元運動一站體驗」享受嶄新的健康生活；場地使用登記將於1月15日中午1點時開放APP預約或當天現場預約，免費體驗課程於每日營業時間開放現場登記；最新活動訊息可關注粉專「新經營者-新北市土城國民運動中心」及「新北運動聚點」。

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