媽祖主導設計 善化慶安宮出蛇年歲錢三角形福袋

台南善化慶安宮蛇年歲錢福袋「好巳成雙」，採三角形設計，限量2025個。（記者劉婉君攝）

2025/01/15 14:45

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市定古蹟善化慶安宮每年的歲錢福袋，不論是形狀還是顏色，都必須經過擲筊取得媽祖同意，去年龍年為六角形，今年則是三角形，黑色底、白色銅錢花紋。

善化慶安宮蛇年的歲錢福袋「好巳成雙」設計年前曝光，慶安宮總幹事魏素珍表示，蛇年為乙巳年，圖案以雙錢結加雙蛇，象徵「好事成雙」，而雙蛇的形狀像DNA的雙螺旋，有「生生不息」之意，銅錢花紋則代表「財源廣進、財源滾滾」。

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魏素珍指出，廟方每年在設計歲錢時，都必須依照媽祖的意思，每個細節都要詳細擲筊，取得3個允筊。先從圓形、荷包形、六角形等各種形狀開始問，最後決定以三角形做為福袋的形狀；再從彩虹的七色加上黑、白、金、銀等色，請示底色及花紋顏色，此外還有主圖的顏色、善化慶安宮字樣的顏色、繩結的顏色等，都要一一請示，最後再由設計師依此先畫出設計稿後，由媽祖決定做最後定奪。

魏素珍說，每年的歲錢福袋媽祖都很用心主導設計，主要就是祝福信眾平平安安、心想事成、賺大錢、家庭美滿，連製作的數量也要依照媽祖指示，多1個、少1個也不行，今年將在農曆大年初一早上開始發放，數量1800個，另外同步販售的媽祖文創福袋內，也會有歲錢福袋，二者合計共2025個。

發放之前，將先放在正殿由媽祖加持3天。此外還推出財神爺文創福袋供信眾購買。

台南善化慶安宮蛇年歲錢福袋「好巳成雙」，採三角形設計，限量2025個。（記者劉婉君攝）

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